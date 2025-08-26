به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین اسفندیار ملی پوش والیبال در آخرین تمرین تیم ملی والیبال ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی گفت: تقریبا از زمانی که آخرین بازی لیگ ملتها تا زمانی که تمرینات شروع شد دو هفته استراحت داشتیم. به صورت جدی و فشرده تمرینات را پیگیری کردیم.
وی گفت: تقریبا تیم به آمادگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی رسیده است و امشب عازم قطر هستیم و هشتمین روز در آنجا خواهیم بود. سه چهار تا بازی تدارکاتی داریم در آنجا به آمادگی ۱۰۰ درصد خواهیم رسید.
ملی پوش والیبال در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان تفاوت بین لیگ ملتها و قهرمانی جهان را درک کردند، گفت: قطعا باید متوجه این موضوع باشیم. به خصوص در سالهایی که مسابقات قهرمانی جهان یا انتخابی المپیک هست، تمام تیمها در قهرمانی جهان شرکت میکنند.لیگ ملتها تقریبا یک بازی تدارکاتی برای همه تیمهای ملی است که بازیکنان دوم و سوم را محک میزنند تا هم تجربه کسب کنند هم برای آینده آماده شوند.
وی گفت: امسال مهمترین تورنمنت پیش رو قهرمانی جهان است و قطعا این موضوع برای ما روشن است که با تمام توان حاضر شویم و بهترین نتیجه را بگیریم.
اسفندیار با اشاره به عدم حمایتها از تیم ملی و گلایههای مطرح شده گفت: گلایه همیشه هست و متأسفانه تمام نشدنی است. هیچ ارگانی به ما کمک نکرده و فقط فدراسیون والیبال از ما حمایت کرده است. نمیدانیم چه باید بگوییم و چطور از آنها خواهش کنیم. وقتی حمایت صورت نمیگیرد فقط انتظار نتیجه دارند، البته ما برای مردم و والیبال با تمام توان بازی میکنیم.
اسفندیار خاطرنشان کرد: هیچ حمایتی صورت نمیگیرد و فقط به دنبال نتیجه هستند. زمانی که تیم نتیجه میگیرد همه عکسهای یادگاری خود را میگیرند و میروند.
وی با تاکید بر این موضوع که عدم حمایتها روی عملکرد تیم تأثیر دارد، گفت: ما واقعا برای مردم با تمام توان میجنگیم چون تیم ملی افتخار هر بازیکن است و از نظر مالی هیچ حمایتی نمیشود. با جان و دل کار میکنیم، امیدوارم حداقل به فدراسیون کمک کنند تا فدراسیون هم سرویس دهی بهتری به بازیکنان بدهد.
