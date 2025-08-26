به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی والیبال پیش از اعزام به قهرمانی جهان سهشنبه، چهارم شهریور ماه در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد. در پایان این تمرین اعضای هیأت رئیسه فدراسیون والیبال در تمرین تیم حاضر شدند.
میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در جمع ملیپوشان گفت: قبل از بازی برزیل یک جلسه خصوصی با هم داشتیم و به شما گفتم امسال به غیرت و همتتان داریم. اگر به روزهای خوبمان برنگردیم دیگر برگشت سخت میشود. خیلی خوشحالم که امید مردم را ناامید نکردید.
وی ادامه داد: حتماً در قهرمانی جهان بهتر از لیگ ملتها عمل میکنید. باز هم میگویم نتیجه را رها کنید. یادتان است به لهستان باختید اما مردم شما را تشویق کردند؟ ما هم تمام توانمان را گذاشتیم چون شما لایق هستید. شما میتوانید شهادت بدهید که از صبح تا شب پیگیر این بودیم که بهترین شرایط را برایتان فراهم کنید و شما هم بهترین هدیه را به مردم بدهید. آن غیرت در زمین بهترین هدیه است.
تقوی از بخشودگی ۱۰ درصد قرارداد باشگاهی ملیپوشان خبر داد و گفت: قرار بر این است که پنج درصد بابت لیگ ملتها و پنج درصد هم بابت قهرمانی جهان محاسبه کنیم. پاداش کوچکی هم که همیشه خودم به شما میدهم بماند در قهرمانی جهان.
والیبال صاحب موزه میشود
میلاد تقوی در ادامه از راهاندازی موزه والیبال خبر داد و گفت: هر کسی یک جملهای روی این توپ بنویسد. بنویسید چه آرزویی برای قهرمانی جهان دارید و بعد از قهرمانی جهان آن را در موزه والیبال قرار میدهیم.
پیاتزا: هدف ما سکوی المپیک است
پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال در جمع ملیپوشان گفت: من و رئیس هدف خاصی داریم. دیروز با هم صحبت کردیم و مطمئن هستیم که دیر یا زود به هدفمان میرسیم. اولین جمله از طرف من این است که به خودمان باور داشته باشیم. هدف ما سکوی بازیهای المپیک است و به آن خواهیم رسید.
در ادامه اعضای تیم ملی به همراه پیاتزا روی توپ والیبال یادگاری نوشتند.
نظر شما