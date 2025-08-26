به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شریفی در آخرین اردوی تیم ملی والیبال پیش از اعزام به قهرمانی جهان گفت: بعد از لیگ ملتها ایراداتمان را در تمرینات پوشش دادیم. تمرینات سختی داشتیم و هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی نرسیدهایم اما کم کم آماده رقابتها میشویم.
وی با بیان اینکه نمیتوان نتیجه قهرمانی جهان را پیشبینی کرد، افزود: هدف ما این است که بهترین مسابقات را انجام بدهیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به قول وزیر ورزش برای ساخت مجموعه برای والیبال اشاره و بیان کرد: وزیر ورزش قول مجموعه دادند اما نمیدانم به نسل ما میرسد یا نه. فقط فدراسیون والیبال، رسانه و مردم از ما حمایت کردند. الان همه بازیکنان در تیمهای ملی خود قرارداد دارند اما ما قرارداد نمیخواهیم. با جان و دل بازی میکنیم اما دست آقای تقوی درد نکند که به ما ۱۰ درصد از قراردادها را بخشیدند.
او در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان ورزش قولی برای پاداش به شما دادهاند، گفت: هنوز قولی ندادهاند و کسی نیامده است. فکر کنم منتظر مقام قهرمانی جهان هستم.
شریفی به دیدارهای تدارکاتی تیم ملی پیش از قهرمانی جهان اشاره کرد و گفت: دو بازی تدارکاتی با اسلوونی و آلمان داریم. باید بازی تدارکاتی کنیم تا به هدفمان برسیم.
او در مورد مصدومیت خود گفت: خدا را شکر برطرف شده و بهتر هستم و آماده بازیها میشوم
نظر شما