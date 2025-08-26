کارمندان نمونه شهرستان گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر سه شنبه در جمع شرکت کنندگان در این مراسم در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناوه با تبریک روز کارمند به همه کارمندان ادارات، گفت: کارمندان نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف سازمانی داشته و همواره باید در این مسیر تلاش و کوشش کنند.

دانیال اسفندیاری با گرامیداشت هفته دولت که امسال با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است، افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان عملکرد دولت به مردم است و کارکنان در اجرایی شدن این سیاست و برنامه‌ها نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌کنند.

فرماندار گناوه گفت: کارمندان نمونه از ویژگی‌هایی برخوردار هستید که مدیر دستگاه اجرایی آن را ملاک قرار داده و معرفی کرده است و باید الگویی برای سایر همکاران باشید.

وی با مرور عوامل شکست دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: ملت ایران همواره ثابت کرده‌اند پای نظام و مملکت خود مقاوم و استوار ایستاده‌اند که مصداق آن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بود.

اسفندیاری گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه به رغم مشکلات اقتصادی بر مردم‌؛ تقویت همدلی و وحدت ملی در کشور عزیزمان ایران اسلامی بود.

وی تاکید کرد: برخلاف تلاش‌های غرب در ایجاد تفرقه و نارضایتی بین مردم با نظام، اما با درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب، همدلی و هم افزایی و مقاومت، وحدت و انسجام ملی دشمن ناامید و سرافکنده شد.

فرماندار گناوه افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه به رغم فشارهای اقتصادی، دولت چهاردهم توانست با مدیریت هوشمندانه و همراهی مردم و حمایت‌های نیروهای مسلح ثبات بازار را حفظ کرده و از بروز بحران معیشتی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال برای پروژه‌های افتتاحی و اجرایی یک هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که ۵۰ درصد توسط بخش دولتی و ۵۰ درصد از بخش خصوصی تأمین شده است.