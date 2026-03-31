به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار کرد: براساس رصدهای انجام‌شده، مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارگروه‌های تنظیم بازار و آرد و نان وظایف خود را در راستای خدمت رسانی به مردم به شکل مطلوب انجام می‌دهند.

فرماندار گناوه بیان کرد: مدیران علاوه بر انجام وظایف محوله، در برنامه های ملی و مذهبی از جمله اجتماعات شبانه مردمی و نمازجمعه حضوری پررنگ داشته باشند.

️وی گفت: دستگاه‌ها موظفند برای سال جدید برنامه زمان‌بندی سالانه خود را با هماهنگی فرمانداری تدوین کنند.

وی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شهرستان را نیازمند هم‌افزایی و هم‌گرایی دانست و تأکید کرد: هم افزایی و همدلی میان ادارات در شرایط حساس کشور، کمک شایانی در خدمتگزاری و امیدواری به مردم و تداوم و تضمین مسیر انقلاب ایفا می کند.

️ اسفندیاری همچنین از همکاری و عملکرد گمرک، اداره استاندارد، بندر و دریانوردی و شبکه بهداشت و سایر دستگاهای مرتبط در زمینه تسهیل و تخلیه کالاها قدردانی کرد.

شعار سال ملاک تصمیم‌گیری‌ های سالانه

فرماندار گناوه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۲ فروردین، استقرار نظام را نقطه عطفی در تاریخ کشور عنوان کرد و گفت: ملاک تصمیم‌گیری‌ های سالانه، شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به امنیت ملی است.

️وی انتخاب رهبری جدید را تبریک و شهادت قاید امت را به محضر ملت شریف ایران و امت اسلامی تسلیت گفت و بر استمرار و پای بندی خط ولایت، ضرورت بیعتی آگاهانه، منسجم و مسئولانه با «صالحِ بعد از صالح» به‌عنوان ضامن تداوم مسیر هدایت، ثبات اجتماعی و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن صهیونی ـ آمریکایی با خیال واهی خود تصور می کرد که با تجاوز ناجوانمردانه به کشور و به شهادت رساندن رهبر فرزانه انقلاب این انقلاب و نظام دیگر به پایان خواهدرسید اما با پاسخ قاطع نیروهای مسلح و وحدت و همدلی و عزم و اراده ملت ، حتما به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.

️در پایان جلسه که در محل دفتر امام جمعه برگزارشد، «غلامحسین آقاجری» و «نوید زارع زاده» به ترتیب به عنوان روسای جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد شهید شهرستان معرفی و از زحمات روسای قبل «زبیده دهداری» و «حسینعلی ابراهیمی» قدردانی شد.