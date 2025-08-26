https://mehrnews.com/x38RZY ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴ کد خبر 6571535 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴ سفر استاندار مرکزی به شهرستان محلات محلات- در این ویدئو سفر استاندار مرکزی به شهرستان محلات و افتتاح پروژههای هفته دولت را ملاحظه می کنید. دریافت 27 MB کد خبر 6571535 کپی شد مطالب مرتبط میزان اعتبارات پروژههای هفته دولت در مرکزی ۳۰۰ درصد افزایش یافت افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در محلات ۳۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در محلات به بهرهبرداری میرسد برچسبها محلات استاندار مرکزی هفته دولت
