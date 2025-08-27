بافت فرسوده شهری یکی از معضلات قوچان است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر شامگاه سه شنبه در نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی با اعضای شورا تأمین و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی قوچان با اشاره به اینکه بافت فرسوده شهری یکی از معضلات شهری در این شهر محسوب میشود، اظهار کرد: جمعیت شهری ۱۰۵ هزار نفر بوده اما این شهر فاقد ۲ خیابان یا بلوار زیبا به عنوان نماد شهرستان است.
وی قوچان را یکی از محورهای عبوری برای مسیر شمال کشور به مشهد مقدس دانست و خاطر نشان کرد: علاوه بر مسیر جاده آسیایی قوچان به دلیل نزدیکی به مرز یک کریدور بین المللی شناخته میشود اما فاقد کنارگذر شهری بوده و آسفالت آن متناسب با حجم عبور و مرور نیست.
فرماندار قوچان با بیان اینکه شهرداری به تنهایی از عهده مدیریت آسفالت بر نمیآید، گفت: نبود کمربندی نیز یکی از معضلات اساسی شهر قوچان به شمار میآید به طوری که ماشینهایی که به سمت درگز حرکت میکنند از بافت شهری باید عبور کنند و این قسمت توان تحمل وزن کامیونها و وسایل سنگین باری را ندارد.
فرزادفر با اشاره به اینکه ۶ محله فرسوده در قوچان شناسایی شده است، گفت: با توجه به قدمت اگر آسفالت مناسبی در این مناطق استفاده نشود موجب میشود در فصل سرما و بروز باران مابقی آسفالتهای شهری نیز دچار آسیب شده و عمر آسفالت به شدت کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه شهرستان دارای چهار شهر اقماری آلماجق، باجگیران، مزرج و شهر کهنه است، گفت: باید از شهرکهنه و وجود حرم امامزاده سلطان ابراهیم (ع) به عنوان یک نقطه توریستی زیارتی استفاده کرد تا علاوه بر اقتصاد شهری به ماندگاری گردشگر و توریست در سطح شهرستان نیز کمک شود.
