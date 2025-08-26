نشست تخصصی بررسی تبعات حقوقی حوادث کار در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر سه شنبه شب در توضیح این خبر اظهار کرد: در این نشست مشاوران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استان، قوانین مرتبط با کار و تأمین اجتماعی را که بیشترین پروندههای حوادث ناشی از کار بر اساس آنها تشکیل میشود، تشریح کردند.
عبدالله خدادادی افزود: در این نشست نمونههایی از احکام صادره، فیلمها و مستنداتی که نشاندهنده محکومیت کارفرمایان و پیمانکاران در گذشته بوده از جمله پرداخت ۱۶ دیه، چندین میلیارد ریال جریمه تأمین اجتماعی و حتی صدور احکام حبس برای متخلفان، ارائه شد.
خدادادی ادامه داد: در بخش پایانی این نشست نیز نکات مهم مربوط به بیمهنامههای مسئولیت کارفرما، ایرادات و تبعات ناقص بودن آنها و همچنین راهکارهای عملی برای تهیه مستندات قابل قبول در محاکم قضائی بیان شد.
