هادی حق بین، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی در محلات منطقه ۱ تهران خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۲.۸ همت اعتبار برای این پروژه‌ها اختصاص یافته که بیشترین بودجه را بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران دارد.

حق‌بین ادامه داد: هدف اصلی افزایش فضاهای اجتماعی و ورزشی، بهبود زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

وی اظهار داشت از جمله پروژه‌های مهم می‌توان به این موارد اشاره کرد: مجموعه ورزشی ازگل تا پایان سال افتتاح می‌شود، سرای محله باغ فردوس ظرف دو تا سه ماه آینده آماده می‌شود، مجموعه فرهنگی گلابدره هم تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، مجموعه ورزشی قیطریه برای اردیبهشت سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

حق بین گفت: همچنین پیاده‌راه شهید محلاتی در ناحیه ۱۰ ظرف چند ماه آینده تکمیل خواهد شد، تقاطع پارک وی بهسازی می‌شود و پیاده‌رو خیابان ولیعصر بازسازی خواهد شد، مسیر تندرستی خیابان مقصودبیک هم در حال طراحی و اجرا است.

شهردار منطقه ۱ تأکید کرد این پروژه‌ها علاوه بر بهبود زیرساخت‌ها، باعث افزایش نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و مشارکت مردم در امور محله خواهند شد.

وی افزود تمام تلاش برای جذب کامل بودجه و استفاده درست از آن در مسیر توسعه پایدار منطقه انجام می‌شود.