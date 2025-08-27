  1. جامعه
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۹

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی از پنجم تا یازدهم شهریور

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی از پنجم تا یازدهم شهریور

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از ۵ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از ۵ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۰۷:۰۰ روز چهارشنبه ۵ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محورهای مشهد-سبزوار، مشهد-تربت‌حیدریه و مشهد-قوچان و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج-چالوس

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع است.

وی افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۵ و ۶ شهریور، از ساعت ۱۱:۰۰ مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه و از ساعت ۱۴:۰۰ از پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس یک‌طرفه می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد. روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۷، ۸ و ۹ شهریور، در صورت افزایش ترافیک، به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت: روز دوشنبه ۱۰ شهریور، از ساعت ۱۱:۰۰ در آزادراه تهران-شمال به سمت چالوس محدودیت برقرار می‌شود و از ساعت ۱۲:۰۰ پل زنگوله به سمت چالوس مسدود خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰ مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه دارد.

محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا، بیان داشت: تردد کلیه تریلرها همچنان ممنوع است. تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۵ شهریور و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای پنجشنبه تا دوشنبه (۶ تا ۱۰ شهریور) ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش ترافیک، از روز پنجشنبه ۶ شهریور تا سه‌شنبه ۱۱ شهریور، به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

محدودیت‌های ترافیکی در محور تهران-فیروزکوه-قائم‌شهر

کرمی اسد گفت: در صورت پرحجم بودن ترافیک، تردد انواع تریلرها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۷ شهریور در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور در مسیر شمال به جنوب ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی در محور فشم

وی یادآور شد: روزهای جمعه و دوشنبه ۷ و ۱۰ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور از پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم خواهد بود.

محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۶ شهریور و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور ممنوع خواهد بود.

محدودیت‌های ترافیکی در محور آستارا-اردبیل و بالعکس

وی افزود: در این محور نیز تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۶ شهریور و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور ممنوع است.

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توصیه کرد رانندگان پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند، وسایل نقلیه خود را از نظر فنی بررسی کنند، زمان حرکت را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در ساعات اوج بار ترافیک قرار نگیرند و حتماً فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه را رعایت کنند تا سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جاده فراهم آورند.

