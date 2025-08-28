  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

به مناسبت ایام شهادت امام حسن عسکری(ع):

محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان اعمال می شود

رشت - رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی به مناسبت ایام شهادت امام حسن عسکری(ع) در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به ایام تعطیلی شهادت امام حسن عسکری (ع) و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز پنجشنبه مورخه ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ و از ساعت ۸ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخه ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی در محور قدیم "رشت – قزوین و بلعکس ممنوع است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه مورخه ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ و از ساعت ۸ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخه ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی در محور آستارا - اردبیل و بلعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان داشت: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.

