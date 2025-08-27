حفاظت از طبیعت خط قرمز ما است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه سه‌شنبه در نشست با تشکل‌های محیط زیست با ابراز خرسندی از حضور در «سرزمین آب، آینه و آفتاب»، اظهار داشت: تمام تلاش ما در سازمان حفاظت محیط زیست معطوف به این است که حفاظت از طبیعت را به‌عنوان اولویت اصلی و خط قرمز خود بدانیم. در یک سال گذشته، در هر نقطه‌ای که محیط زیست در معرض تهدید قرار گرفته، با تمام توان ایستادگی کرده‌ایم.

وی با قدردانی از دغدغه‌مندی و رویکرد نقادانه فعالان و مدیران استان، افزود: مطالبه‌گری و پرسشگری شما، همان چیزی است که در این دوره از مدیریت محیط زیست به آن نیاز داریم. این پویایی و سرزندگی، ما را در مسیر تحقق اهداف زیست‌محیطی یاری می‌کند.

انصاری با اشاره به نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در حکمرانی محیط زیستی، گفت: سازمان‌های مردمی می‌توانند مطالبات محیط زیستی را به‌درستی در سطوح سیاست‌گذاری جاری کنند. ما اعتقاد داریم که تقویت این تشکل‌ها، مسیر توسعه پایدار را هموارتر خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به موضوع انتقال آب بین‌حوزه‌ای اشاره کرد و آن را یکی از دغدغه‌های جدی استان دانست.

وی افزود: این موضوع نیازمند بررسی‌های تخصصی و برگزاری جلسات کارشناسی است. سازمان محیط زیست جلسات دوره‌ای در معاونت‌های مختلف برگزار می‌کند و آمادگی دارد تا با همکاری استان، نشست‌های تخصصی بیشتری در این زمینه برگزار کند.

انصاری همچنین از توجه مسئولان استان به ظرفیت‌های مردمی و محیط زیستی تقدیر کرد و گفت: در گفت‌وگو با مسئولان استان، موضوع بازنگری در شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد مطرح شد تا بتوانیم افراد بیشتری از طیف‌ها و تخصص‌های مختلف را در این شبکه مشارکت‌محور جای دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با هم‌افزایی و مشارکت همه‌جانبه، بتوانیم جلسات مؤثرتری برگزار کنیم و گام‌های بلندتری در مسیر حفاظت از محیط زیست برداریم.