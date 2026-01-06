به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر سه شنبه در جمع تشکلها و فعالان محیطزیست با بیان اینکه حل مشکلات انباشته حوزه محیطزیست بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست، اظهار کرد: برای عبور از مسائل و چالشهای زیستمحیطی، نیازمند کنشگری فعالانه مردم و حضور همه بخشها در میدان هستیم و تشکلها را حلقه واسط مؤثر میان سازمان حفاظت محیطزیست و جامعه میدانیم.
وی با اشاره به سابقه طولانی سازمان حفاظت محیطزیست در تعامل با نهادهای مدنی افزود: حفاظت از محیطزیست یک موضوع صرفاً فنی نیست، بلکه یک سرمایه اجتماعی و امر فرهنگی است و فعالیت تشکلها بهویژه در حوزه آموزش، از کودکان و مدارس تا اقشار مختلف جامعه، نقش بسیار ارزشمندی در ترویج فرهنگ محیطزیستی دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اینکه انتظار از تشکلها فراتر از نقد و مطالبهگری صرف است، تصریح کرد: انتظار داریم تشکلها یک گام جلوتر بیایند و در کنار طرح مسائل، راهکارهای اجرایی ارائه دهند؛ همانگونه که برخی استارتاپها با ارائه ایدههای نو، در مسیر توسعه پایدار گردشگری و حل مسائل زیستمحیطی جزیره هرمز نقشآفرینی کردهاند.
انصاری خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیطزیست خود را متعهد به تقویت مشارکتهای مردمی میداند و برگزاری جلسات مستمر با تشکلها در دستور کار قرار دارد. همواره به مدیران کل استانها تأکید شده است که ارتباط مؤثر با تشکلها حفظ شود و صدای آنان با دقت و توجه شنیده شود.
وی با اشاره به محدودیت زمان در این نشست گفت: در تهران نیز جلسات منظم با تشکلهای محیطزیستی برگزار میشود و درِ سازمان حفاظت محیطزیست همواره به روی تشکلها باز است. فعالان میتوانند مسائل و دغدغههای خود را از طریق ادارات کل استانها و مسئولان حوزه مشارکتهای مردمی سازمان پیگیری کنند.
معاون رئیسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد: با همافزایی ظرفیتهای مردمی و همکاری نزدیک تشکلها و سازمان حفاظت محیطزیست، بتوان گامهای مؤثری برای بهبود وضعیت محیطزیست کشور و حفاظت از این سرزمین ارزشمند برداشت.
