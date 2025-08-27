به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آئین بهره‌برداری از یک هزار واحد نوسازی و مقاوم‌سازی شده مسکن روستایی در آذربایجان غربی، با اشاره به رویکردهای اصلی دولت در حوزه توسعه روستایی، افزود: اقتصاد پایدار و اشتغال در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، حوزه‌های زیرساختی نظیر رفع تنش آبی، بهبود راه‌های روستایی، اجرای طرح‌های هادی و توسعه مسکن روستایی، شاخص‌های مهمی هستند که موردتوجه دولت است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد مزارع خورشیدی در ۶ هزار روستا، گفت: در گام نخست تعدادی از روستاهای منتخب در سراسر کشور و آذربایجان غربی مشمول این طرح خواهند شد.

حسین زاده با بیان اینکه وظیفه داریم برای کاهش فاصله میان مناطق محروم و برخوردار تلاش کنیم، افزود: با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از اعتبارات، این هدف را محقق می‌کنیم.