۶۳ پروژه بهسازی و اصلاح معابر در استان سمنان افتتاح می شود

حمید رضا همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۶۳ پروژه اصلاح و بهسازی معابر روستایی استان سمنان افتتاح می‌شود، ابراز داشت: برای بهره برداری این طرح‌ها بالغ بر ۴٣۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌های بهسازی و اصلاح معابر راهی برای توسعه زیرساخت روستاها است، افزود: این طرح‌ها در جذب گردشگر، بهبود وضعیت گردشگری و ارتقا معیشت جوامع محلی اثر گذار است.

انجام طرح هادی در روستاها

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه طرح هادی در ۲۸۵ روستا انجام گرفته است، ابراز داشت: کل معابر بهسازی شده یک هزار و ۲۱۷ کیلومتر با اعتبار سه هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال بوده است.

همتی با بیان اینکه تهیه و بازنگری طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در ۲۹۷ روستا انجام گرفته است، تصریح کرد: طرح بازنگری ۲۵۵ روستا نیز در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های بهسازی و اصلاح معابر و طرح هادی در مناطق روستایی اولویت دارد، افزود: این طرح‌ها ضمن جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهر، جذب سرمایه گذاران در روستاها را به همراه خواهد داشت.

افتتاح ۲۰۰ واحد مسکن

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان مجموع قراردادهای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی را ۳۲ هزار فقره خواند و ابراز داشت: به این منظور یک هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده است.

همتی با بیان اینکه کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام ۲۱۲ هزار و ۹۷۸ میلیون ریال بوده است، تصریح کرد: تعداد واحد احداثی برای محرومان توسط انجمن خیران و حساب ۱۰۰ امام یک هزار و ۴۸۰ واحد را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه افتتاح و بهره برداری ٢٠٠ واحد طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی طی هفته دولت انجام می‌شود، افزود: برای این منظور تسهیلات بانکی بالغ بر ٧٠٠میلیارد ریال پرداخت شده است.