۷۰ درصد اقتصاد استان سمنان صنعتی است؛ ۲۴۰۰ مگاوات هدف برق خورشیدی

سمنان- استاندار سمنان صنعت را محور اقتصاد استان خواند و از راه‌اندازی ۷۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف ۲۴۰۰ مگاواتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند در نشست ظهر چهارشنبه شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان بیان کرد: ۷۰ درصد اقتصاد استان بر پایه صنعت می چرخد و این نشان از ظرفیت‌های خوب صنعتی این استان دارد.

وی با بیان اینکه از سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی به خصوص انرژی‌های تجدید پذیر حمایت می‌شود، افزود: تولید دو هزار و ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در این استان هدف گذاری شده است.

استاندار سمنان با اشاره به اقدامات خوبی که در این استان در زمینه انرژی خورشیدی رخ داده است، گفت: دو روز قبل با حضور وزیر کشور نخستین بخش از برق انرژی خورشیدی استان سمنان راه اندازی و برق آن به شبکه توزیع سراسر کشور وصل شد.

کولیوند با بیان اینکه ۷۷ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر برق تولیدی سمنان تاکنون به مدار بهره‌برداری پیوسته است، تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تلاش داریم تا به افق دو هزار و ۴۰۰ کیلوواتی دست پیدا کنیم زیرا این استان ظرفیت آن را دارد.

وی همچنین افزود: برای ترغیب سرمایه گذاران در راستای نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدید پذیر سه هزار هکتار زمین در استان سمنان با همکاری جهاد، منابع طبیعی و.... تأمین و تخصیص داده شده است همچنین به دنبال اختصاص تسهیلات بانکی هم هستیم.

استاندار سمنان همچنین به مشکلات واحدهای تولیدی استان هم اشاره کرد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی استان در کنار مسائل مرتبط با نقدینگی در حوزه کارگری، فقدان نیروی کار متخصص، مسائل مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و … نیز مشکلاتی دارند که باید با تعامل برطرف شود.

