افتتاح ۴۵ پروژه بهسازی معابر و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در استان سمنان

حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح و بهره برداری ۴۵ پروژه بهسازی و اصلاح معابر طی هفته بنیاد مسکن از ۲۱ لغایت ۳۱ فروردین در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: برای این طرح‌ها ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی به افتتاح ۵۰۰ واحد در محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در استان طی این هفته اشاره داشت و افزود: اعتبار این طرح‌ها دو هزار میلیارد ریال بوده است.

طرح هادی روستایی راهی برای توسعه روستاها

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به اینکه طی یک‌سال گذشته طرح هادی در ۲۹۰ روستا به میزان یک هزار و ۲۱۹ کیلومتر انجام گرفت، تاکید داشت: با اجرای این طرح ها با اعتبار چهار هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال ۹۷ درصد جامعه روستایی از آن برخوردار شدند.

همتی با اشاره به اینکه طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی در دو روستا انجام گرفته است، ادامه داد: برای این پروژه ۱۲۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

وی اجرای تهیه و بازنگری طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در ۲۹۷ روستا استان عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح ۱۰۰ درصد روستاها برخوردار شدند.

ساخت مسکن روستایی در دست اجرا

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان طرح بهسازی روستاهای هدف گردشگری را در پنج روستا برشمرد و بیان داشت: برای این طرح ۸۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همتی تعداد واحد احداثی برای محرومان را از محل حساب ۱۰۰ امام و انجمن خیران مسکن ساز یک هزار و ۵۷۴ واحد برشمرد و بیان کرد: هدف این اقدام برخورداری مردم و اقشار کم درآمد از حق مسکن بوده است.

وی با بیان اینکه برای طرح مسکن محرومان و اقشار کم درآمد ۸۶۳ قطعه زمین تامین شده است، توضیح داد: از این تعداد، ساخت ۱۲۶ واحد شروع شده است.