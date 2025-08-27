فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی انسانی از سوی اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق برگزار می‌شود.

این همایش می‌تواند بستری برای هم اندیشی و بازآفرینی علوم انسانی اسلامی و پیوند مبانی این علوم به یکدیگر باشد. علاقه مندان جهت ثبت نام و ارسال مقالات تا ۱۴ مهرماه فرصت دارند تا مقالات خود را در محورهای همایش ارسال کنند. این همایش ۱۷ مهرماه برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل علوم اجتماعی و جمعیت شناسی، علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، فلسفه و کلام اسلامی، روانشناسی اسلامی، علوم اطلاعات و دانش شناسی اسلامی، علوم مالی و حسابداری اسلامی، معارف اسلامی، اقتصاد اسلامی، ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، حقوق و فقه اسلامی، مدیریت اسلامی، سیاست گذاری و حکمرانی اسلامی و رسانه اسلامی است.