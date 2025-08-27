  1. دین و اندیشه
  2. علوم انسانی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی انسانی

فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی انسانی

اولین همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی انسانی برای دریافت مقالات فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی انسانی از سوی اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق برگزار می‌شود.

این همایش می‌تواند بستری برای هم اندیشی و بازآفرینی علوم انسانی اسلامی و پیوند مبانی این علوم به یکدیگر باشد. علاقه مندان جهت ثبت نام و ارسال مقالات تا ۱۴ مهرماه فرصت دارند تا مقالات خود را در محورهای همایش ارسال کنند. این همایش ۱۷ مهرماه برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل علوم اجتماعی و جمعیت شناسی، علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، فلسفه و کلام اسلامی، روانشناسی اسلامی، علوم اطلاعات و دانش شناسی اسلامی، علوم مالی و حسابداری اسلامی، معارف اسلامی، اقتصاد اسلامی، ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، حقوق و فقه اسلامی، مدیریت اسلامی، سیاست گذاری و حکمرانی اسلامی و رسانه اسلامی است.

