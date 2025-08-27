به گزارش خبرنگار مهر، در کشور بیش از ۴۱ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت وجود دارد که نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه از آنها فرسوده محسوب میشوند. بر اساس آمار رسمی، از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۶۱ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است. همچنین تنها در سهماهه نخست امسال، ۵۸ هزار و ۲۹۲ دستگاه از چرخه حملونقل خارج شده است.
صرفهجویی در مصرف سوخت
یکی از مهمترین پیامدهای خروج خودروهای فرسوده، کاهش مصرف سوخت است. بررسیها نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۲٫۳ میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل صرفهجویی شده است.
این میزان صرفهجویی، درآمد بالقوهای معادل ۱٫۳ میلیارد دلار برای کشور به همراه داشته است که یا از محل صادرات سوخت مازاد به دست آمده یا مانع هزینههای واردات بنزین در جهت جبران ناترازی شده است.
اشتغالزایی برای ۵ هزار نفر
با اجرای آئیننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰ مرکز اسقاط در کشور فعال شدهاند. این مراکز تاکنون برای ۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و برای حدود ۱۵ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کردهاند.
تولید ۱۹۰ هزار تن محصولات فولادی از محل اسقاط خودروهای فرسوده
نکته مهم دیگر آنکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ و با اسقاط بیش از ۴۲۵ هزار دستگاه خودرو، بالغ بر ۱۹۰ هزار تن انواع محصولات فولادی نظیر شمش و ورق از محل بلوکهای پرسی خودروهای فرسوده تولید شده است. این اقدام علاوه بر کاهش برداشت از معادن سنگآهن، سهم قابل توجهی در تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور داشته است؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز رایج است.
همچنین خروج خودروهای فرسوده تأثیر مستقیم بر ارتقای ایمنی و کاهش حوادث جادهای دارد؛ چراکه بخش زیادی از تصادفات ناشی از ضعف فنی و ایمنی خودروهای مستهلک است.
کاهش آلایندگی هوا
اسقاط خودروهای فرسوده همچنین نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد. با در نظر گرفتن پیمایش متوسط سالانه ۲۰ هزار کیلومتر برای هر خودروی فرسوده، جایگزینی این خودروها با وسایل نقلیه جدید، موجب کاهش چشمگیر انتشار آلایندههای زیستمحیطی خواهد شد که در تصویر زیر آمده است.
نظر شما