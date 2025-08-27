رئیس زاده: شرایط صادرات داروی ایرانی باید تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیسزاده، در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایشهای رازی، گفت: اصولاً در چنین مراسمهایی باید به افتخارات و دستاوردها بپردازیم، زیرا همیشه برای پرداختن به چالشها، فرصت هست.
وی افزود: ما باید بزرگان خودمان را در چنین مراسمهایی یاد کنیم و آنها را فراموش نکنیم.
رئیسزاده ادامه داد: متأسفانه ما یک یادبود و یادمان مناسب برای بزرگداشت حکیم زکریای رازی نداریم که ما این موضوع را در سازمان نظام پزشکی، پیگیری میکنیم.
وی گفت: انسجام ملی، نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام دارد که جنگ ۱۲ روزه، یکی از همین موارد بود.
رئیس زاده افزود: سوابق کشور ما در حوزه داروسازی، روشن و قابل استناد است. به طوری که در حال حاضر گسترش علم داروسازی و تولیدات دارویی، نمونهای از پیشرفت ایران در رشته داروسازی است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: داروسازی ما باید به سمت تولید داروهای نوین برود و لازم است در این راه بر چالشهای موجود غلبه کند.
وی افزود: نگاه مسئولان ما باید به داروسازی، نگاه علمی باشد. تلاش برای تجویز منطقی دارو و تسهیل شرایط صادرات داروی با کیفیت ایرانی به بازارهای منطقهای و جهانی، از مهمترین برنامهها در این حوزه است.
نظر شما