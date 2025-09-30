رئیس زاده: کمبود پزشک متخصص به معنای نبود درمان نیست

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، درباره کمبودهای مشاهده‌شده در بیمارستان‌ها و مراجعه بیماران از شهرستان‌ها به تهران گفت: اگر در برخی شهرها کمبود بیمارستان و امکانات داریم، به این معنا نیست که کمبود متخصص داریم، برخی درمان‌ها، به ویژه درمان‌های پیچیده و سنگین، امکان ارائه در شهرستان‌ها را ندارند و این امکان هم منطقی نیست، به عنوان مثال، پیوند مغز استخوان یک صنعت پیچیده و پرهزینه است که نمی‌توان آن را در هر شهرستان یا مرکز استانی راه‌اندازی کرد، چرا که تعداد بیمار کافی برای این اقدامات وجود ندارد.

خدمات پیچیده درمانی نمی‌تواند در همه شهرستان‌ها ارائه شود

وی ادامه داد: اگر چنین خدماتی در شهرستان‌های کوچک ارائه شود و ماهانه تنها ۴ مورد داشته باشد، نه منطقی است و نه عملی، بنابراین باید این خدمات در چند شهر بزرگ متمرکز شوند و بدیهی است که در این شرایط، بیماران شهرستانی مجبورند به شهرهای بزرگ یا پایتخت مراجعه کنند و ما باید امکانات اسکان و نوبت‌دهی را بهبود دهیم تا مراجعه بیماران سریع‌تر انجام شود.

رئیس‌زاده گفت: در شهرستان‌ها نیز متخصصان بسیار خوبی داریم، اما برخی بیماران ترجیح می‌دهند به تهران یا مرکز استان مراجعه کنند تا یک متخصص خاص عملشان را انجام دهد و این موضوع نشان‌دهنده کمبود متخصص نیست بلکه مسئله توزیع و انتخاب بیماران است، به عنوان نمونه، در خوزستان متخصصان جراحی مغز و اعصاب بسیار خوبی داریم، اما مردم باز هم به تهران مراجعه می‌کنند.

وی افزود: برخی رشته‌ها بسیار پیچیده هستند و اساساً امکان ارائه آن‌ها در همه شهرستان‌ها وجود ندارد. برای مثال، جراحی قلب را نمی‌توان در هر شهرستان راه‌اندازی کرد و در این موارد، بیماران ناگزیرند به مراکز استان یا تهران مراجعه کنند، بنابراین، مشکل اصلی کمبود متخصص نیست بلکه توزیع و دسترسی به خدمات پیچیده درمانی است، که باید با برنامه‌ریزی متمرکز مدیریت شود.