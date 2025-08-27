نباید با اظهارات نسنجیده به انسجام ملی خدشه وارد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریور ماه) مجلس در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: به شهدای جنگ دوازده روزه با اسرائیل خونخوار که به کودکان ایران و مردم مظلوم غزه هم رحم نکرد، درود می‌فرستم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری را یادآوری می‌کنم که بزرگترین سپر دفاعی این ملت در برابر هجمه‌های دشمن را، انسجام ملی بیان کردند و آن را یک امانت الهی و ضرورت استراتژیک دانستند. نباید با اظهارات نسنجیده و ندانسته، خدشه بر این انسجام وارد کنیم.

وی با انتقاد از بالا بودن قیمت حمل و نقل هوایی، بیان کرد: در حالی که حمل و نقل هوایی از ارکان مهم در نگهداری اقتصادی هر کشور است، امروزه نه تنها این مهم از سبد گردشگری برای مردم کشورمان حذف شده، حتی در هزینه کرد خانوار هم جایگاه خود را از دست داده است.

این نماینده مجلس گفت: چرا باید حمل و نقل هوایی که از سوخت یارانه ای دولت استفاده می‌کند و همه زیرساخت‌های آن توسط دولت فراهم شده، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از قیمت بیشتری برخوردار باشد؟ از وزارت راه می‌خواهم نسبت به کنترل قیمت‌ها تدابیری بیاندیشد.