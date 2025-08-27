  1. جامعه
نحوه دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش نحوه دریافت تائیدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان استخدامی وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده‌؛ رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری با اشاره به بند (د) ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه تبصره (۲) مصوبه ۹۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت دقت در فرآیند استخدام و لزوم تأیید سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی تأکید کرد.

وی با بیان این‌که هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت آموزش و اطمینان از شایستگی معلمان جدید است، افزود: تمام داوطلبان موظف هستند بر اساس فرم شماره ۲۵ دفترچه آزمون استخدامی، سوابق همکاری و تدریس خود را از مراجع مربوطه اعم از مدارس، مؤسسات آموزشی، منطقه، اداره کل و سایر نهادهای مرتبط دریافت و به همراه مدارک خود ارائه دهند.

رئیس مرکز منابع انسانی در ادامه خاطرنشان کرد: این تأییدیه‌ها به ما کمک می‌کند تا ضمن رعایت عدالت در فرایند استخدام با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب افراد شایسته اقدام و در نهایت به بهبود کیفیت آموزش در کشور کمک کنیم.

