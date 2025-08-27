برگزاری همایش روز جهانی مسجد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز جهانی مسجد، صبح فردا ششم شهریور در مجتمع آدینه برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام موسوی، معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اعلام این خبر گفت: این همایش با حضور مقامات ارشد نظام، ائمه جماعت و فعالان مسجدی، از ساعت ۸ صبح در مجتمع آدینه برگزار میشود.
وی افزود: علاوه بر سخنرانی شخصیتهای مختلف، تقدیر از امام جماعت شهید حملات رژیم صهیونیستی، حجت الاسلام نیازمند و رونمایی از تیزر زندگی ایشان, تجلیل از ائمه جماعت فعال در دفاع ۱۲ روزه در قالب مساجد پرچمدار بخشی از برنامههای این همایش است.
معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: رونمایی از سیر نمایشگاهی تاریخ مبارزات ائمه جماعت مساجد کشور با صهیونیسم جهانی و ارائه گزارش از عملکردها و فعالیتهای یک سال گذشته نیز بخشهای دیگر این همایش را تشکیل میدهد.
نظر شما