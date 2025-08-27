برگزاری کارگاه آموزشی «ایران من» در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت، کارگاه آموزشی هنرهای تجسمی با عنوان «ایران من» روز جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۴ تا ۱۸ با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده در مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی زیر نظر بنیاد رودکی برگزار می‌شود.

این رویداد هنری که با هدف معرفی و گسترش ظرفیت‌های هنر ایرانی - اسلامی شکل گرفته است، طیف گسترده‌ای از رشته‌های هنرهای تجسمی و صنایع‌دستی اصیل ایرانی را در بر می‌گیرد. در بخش هنرهای تجسمی، کارگاه‌های تخصصی نقاشی، خوشنویسی، کالیگرافی، تذهیب و نگارگری، میکس‌مدیا و تابلوهای مدرن برگزار خواهد شد.

همچنین، بخش صنایع‌دستی این رویداد شامل رشته‌های قلمزنی، فیروزه‌کوبی، میناکاری، معرق، گوهرتراشی، سوزن‌دوزی، پته کرمان، منبت و مشبک چوب است که هر یک توسط اساتید و هنرمندان برجسته آموزش و اجرا می‌شوند.

برج آزادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی هنری کشور، روز جمعه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ میزبان هنرمندان و دوستداران هنر خواهد بود تا تجربه‌ای متفاوت از کارگاه‌های گروهی و میان‌رشته‌ای رقم بخورد.