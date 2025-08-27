سفیر ازبکستان با استاندار اصفهان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدالدین نصری‌اف سفیر ازبکستان در ایران روز چهارشنبه در دیدار با استاندار اصفهان بر تقویت همه‌جانبه روابط تجاری، اقتصادی و به‌ویژه گردشگری بین دو منطقه تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از این دیدار اظهار کرد: هدف از این ملاقات، گسترش همکاری‌های دوجانبه است. با توجه به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی بین ایران و ازبکستان، رسماً از استاندار اصفهان دعوت می‌کنم تا همراه با هیئتی بلندپایه به شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا سفر کنند.

نصری‌اف با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در قلب خود افزود: من در سمرقند متولد و تحصیل‌کرده‌ام و هرگاه در اصفهان هستم، احساس می‌کنم در سمرقند هستم. این دومین بار است که همراه فرزندم به این شهر سفر کرده‌ام و پیش‌تر نیز با والدینم میهمان اصفهان بودم.

وی اشتراکات فرهنگی را زمینه‌ساز همکاری‌های نوین دانست و گفت: سفر موفقیت‌آمیز هیئتی ۱۰۰ نفره از تجار و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به ازبکستان و همچنین سفر هیئتی ازبکستانی به ایران، نشان‌دهنده تعاملات تجاری مثبت ماست.

سفیر ازبکستان پیشنهاد نامگذاری خیابان سمرقند در اصفهان و متقابل نامگذاری خیابانی در ازبکستان به نام اصفهان را مطرح کرد و آن را نمادی از پیوند عمیق دو فرهنگ دانست.

وی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری ازبکستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته میزبان ۱۲ میلیون گردشگر بودیم و هدف ما برای امسال رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر است. ایران و ازبکستان به‌عنوان کشورهای دوست، پتانسیل بالایی برای همکاری در این حوزه دارند.

نصری‌اف همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش پروازهای هفتگی بین تهران و تاشکند خبر داد و افزود: هماهنگی برای اعزام هیئت‌های مشترک تجاری، اقتصادی و گردشگری در دستور کار است تا سطح مبادلات به طور چشمگیری افزایش یابد.

وی تأکید کرد: این دیدار، فصل جدیدی از روابط خواهرخواندگی بین فرهنگ‌ها و اقتصادهای دو منطقه غنی از تاریخ و تمدن را نوید می‌دهد.

استاندار اصفهان: آماده همکاری گسترده با ازبکستان هستیم

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این دیدار با خوشامدگویی به سفیر ازبکستان، اصفهان را شهری برجسته در جهان اسلام معرفی کرد که در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده و در دیپلماسی شهری و خواهرخواندگی فعال است. وی با اشاره به گستردگی استان اصفهان، از شهرهایی مانند کاشان به‌عنوان مراکز مهم فرهنگی و تاریخی نام برد و گفت: «اصفهان با بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی ثبت‌شده، به‌عنوان 'نصف جهان' و 'سرزمین قصه‌های ناگفته' شناخته می‌شود و مهد هنرمندانی چون استاد محمود فرشچیان و صنعتگرانی با آوازه جهانی است.»

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش محوری گردشگری در همکاری‌های دوجانبه، آن را موتور محرک توسعه اقتصادی و تجاری دانست.

وی اظهار کرد: ما آماده ایجاد کانال گردشگری دوطرفه، انتقال تجربیات در حوزه انرژی و تشکیل گروه‌های مشترک فرهنگی و صنایع‌دستی هستیم. حتی به نتیجه رسیدن یک طرح می‌تواند قلب‌های دو ملت را به هم نزدیک کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های صنعتی استان، از جمله ۸۵ شهرک صنعتی مدرن و تخصصی، اشاره کرد و نقش اصفهان را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور برجسته خواند.

استاندار اصفهان با اعلام آمادگی کامل برای همکاری با ازبکستان، گفت: ما نوآوری‌های شهرها و صنایع پیشرفته خود را برای همکاری در اختیار می‌گذاریم و مشتاق گسترش ارتباطات بازرگانی و فرهنگی با شهرهای ازبکستان هستیم. این ارتباط می‌تواند در آستانه سالگرد یک هزار و پانصدمین میلاد پیامبر اکرم (ص)، نمادی از وحدت باشد.