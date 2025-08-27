به گزارش خبرنگار مهر، علی جوادی در نشست خبری صبح امروز اداره کل ورزش و جوانان استان تهران درباره برگزاری سومین دوره المپیاد و پارالمپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان تهران صحبت کرد و گفت: این المپیاد اهمیت بسیار زیادی دارد و نتایج آن در سالهای آتی و رویدادهای مهم ورزشی بهوضوح نمایان خواهد شد. در این رویداد ۱۲ هزار ورزشکار از سراسر استان تهران حضور دارند و با یکدیگر به رقابت میپردازند. همه شهرستانهای استان در میزبانی این المپیاد مشارکت دارند و میتوان گفت که یک شور و جوشش واقعی در ورزش استان تهران شکل گرفته است. ادارات کل هیئتها و دیگر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را بهکار گرفتهاند تا بهترین رویداد ممکن برگزار شود. حضور این تعداد ورزشکار باعث شده المپیاد و پارالمپیاد در سطحی شبیه به المپیک و پارالمپیک برگزار شود.
او درباره حمایتها از نفرات برتر افزود: ما در این دوره سعی کردهایم جریان علمیسازی ورزش را تقویت کنیم؛ بهطوری که اطلاعات فیزیولوژیکی تمام ورزشکاران جمعآوری و تحلیل میشود. سپس اسامی نفرات و ظرفیتها به هیئتها جهت انتقال به فدراسیونها ارائه میشود. این المپیاد دو اثر مثبت مهم دارد؛ اول به جوانسازی و کاهش میانگین سنی تیم ملی کمک میکند و دوم، به قهرمانسازی ورزشکاران و افزایش رقابت برای حضور در تیمهای ملی منجر میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان تهران در خصوص همکاری با فدراسیونها شهرداری و آموزش و پرورش اظهار داشت: در جلسه هماهنگی دیروز، تاکید شد که فدراسیونها باید در المپیاد حضور فعال داشته باشند تا بتوانند عملکرد و خروجی رشتههای خود را به صورت میدانی مشاهده کنند. امسال برای اولین بار ورزشکاران توانیاب و بیماران خاص نیز در این المپیاد شرکت کردهاند که گامی مثبت در جهت توسعه ورزش فراگیر است.
جوادی در پاسخ به سوال درباره وضعیت ورزشگاه تختی گفت: هفته اول لیگ برتر در این ورزشگاه برگزار شد اما متقاعد کردن دو تیم پرطرفدار پایتخت برای بازی در تختی دشوار است. دیروز حدود یک سوم تماشاگران بازی استقلال در ورزشگاه شهر قدس حضور داشتند، در حالی که فاصله هتل المپیک تا ورزشگاه قدس و تختی تقریباً برابر است. این ورزشگاه متعلق به استان تهران است و باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. ما برنامه داریم که بازیهای لیگ برتر و دسته اول در این ورزشگاه برگزار شود و اگر تیمها تمایل داشته باشند، با همکاری ارگانهای مختلف شرایط حضور آسانتر فراهم خواهد شد. در تهران حدود ۸۵۰ هزار ورزشکار سازمانیافته داریم که این تعداد در سه سال گذشته دو برابر شده است.
در ادامه این نشست کرمعلی ایرجی رئیس ستاد برگزاری المپیاد درباره این رویداد گفت: فارغ از اینکه وزارت ورزش المپیاد کشوری را برگزار کند یا نه، استان تهران مصمم به برگزاری المپیاد استانی است. در سومین دوره المپیاد کشوری، تهران قهرمان شد، اما در برخی رشتهها موفقیت چندانی کسب نکردیم. به همین دلیل برای چهارمین دوره المپیاد کشوری مسابقات استانی برگزار کردیم تا نفرات برتر بتوانند در المپیاد کشوری حضور پیدا کنند. نتیجه این اقدام، افزایش موفقیت و تنوع مدالآوری در رشتههایی بود که قبلاً ضعف داشتیم.
ایرجی درباره وضعیت رشته کشتی تهران افزود: در یک دهه گذشته وضعیت کشتی تهران چندان مطلوب نبود، اما اکنون در شرایط خوبی قرار داریم و نفرات برجستهای در تیمهای ملی ردههای سنی مختلف داریم. همچنین در تنیس روی میز، بنیامین فرجی سه سال متوالی قهرمان المپیاد کشوری شده و اکنون یکی از برترینهای تیم ملی ایران است.
او درباره تامین مالی و حمایتها گفت: در اولین المپیاد استانی کمکهای مالی مستقیم توزیع نشد، اما همه شهرستانها و بخشها همکاری زیادی داشتند تا رویداد با کیفیت برگزار شود. امروز اهمیت این المپیاد بیشتر شده و اعتبارات قابل توجهی از اداره کل استان تهران تخصیص یافته است. المپیاد استانی امسال در ۴۰ رشته برای دختران و ۴۵ رشته برای پسران برگزار میشود که رقم قابل توجهی است.
رئیس ستاد برگزاری المپیاد تاکید کرد: یکی از ضعفهای جدی، پوشش رسانهای ناکافی است که باید بهبود یابد. همچنین باید توجه ویژهای به نفرات برتر و رشتههای خاص مانند نابینایان، ناشنوایان و توانیابان داشته باشیم. امسال هیئت ناشنوایان با حضور در ۱۶ رشته در المپیاد شرکت کرده است و تلاش ما بر این است که ارزیابی دقیقی از این رشتهها انجام شود.
او در پایان افزود: با وجود تصور ما مبنی بر عدم تخصیص اعتبار مالی برای این دوره، خوشبختانه مدیرکل اعتبار مالی را در سه مرحله تخصیص داده است که بسیار مثبت است. المپیاد از ۲۵ مرداد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد. مراسم اختتامیه نیز در هفته تربیت بدنی برگزار خواهد شد.
