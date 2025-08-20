مدیر کل ورزش استان تهران:۹۰ درصد تیم ملی اسکی آلپاین از شمیرانات هستند

علی جوادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شمیرانات، اظهارداشت: شمیرانات به دلیل ویژگی‌ها و قابلیت‌های طبیعی بی‌نظیر، در برخی رشته‌های ورزشی به‌ذات جزو قطب‌های قهرمانی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: در رشته‌های صعودهای ورزشی، صخره‌نوردی و کوهنوردی، شمیرانات همواره پیشتاز بوده و در رشته‌های اسکی، بسکتبال و والیبال نیز سابقه قابل توجهی دارد، حتی در رشته ژیمناستیک، شمیرانات در دوره‌ای به عنوان قطب مطرح بوده است.

جوادی تصریح کرد: امروز نیز اعضای بسیاری از تیم‌های ملی از ورزشکاران شمیرانات هستند، این امر ناشی از منابع طبیعی ارزشمند و ظرفیت‌های موجود در منطقه است که شمیرانات را به قطب اصلی کوهنوردی و اسکی تبدیل کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران اظهار داشت: بیشترین تعداد اعضای تیم ملی اسکی آلپاین نیز متعلق به ورزشکاران شمیرانات است که در مناطق لواسانات، شمشک، دربندسر و بخشی از دیزین فعالیت می‌کنند، به طوری که از ۱۲ بازیکن تیم ملی اسکی، ۱۱ نفر از شمیرانات هستند.

وی در پایان تاکید کرد: این ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ورزشی شمیرانات باید به خوبی شناخته و قدر دانسته شود، به ویژه رشته‌هایی مانند ژیمناستیک و والیبال که اخیراً حذف شده‌اند.