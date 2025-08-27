به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی صبح چهارشنبه در پانزدهمین نشست مدیران استان خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه شیراز، شهر زندگی و مهد روایتگری ایرانی است، جایگاه فارس در تاریخ و فرهنگ ایران و تمرکز بر هویت فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری مهر را مورد تاکید قرار داد و گفت: به عنوان کسی که ایران‌گردی کرده و جای جای این مرز و بوم را با دقت نگریسته، می‌دانم که شیراز شهر زندگی است.

رحمتی با اشاره به نقوش برجسته ایرانی در تخت جمشید که روایتی از اتفاق و زندگی و پیروزی و پیشرفت ایران است، تأکید کرد: باید دقت کنیم که روایتگری از کجا آغاز شده است، اولین شهید دفاع مقدس شیرازی است.

مدیرعامل مؤسسه رسانه‌ای مهر به چالش‌های حوزه خبرنگاری پرداخت و گفت: به عنوان خبرنگار می‌دانم که این حرفه شغل راحتی نیست و اگرچه خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت پذیرفته شده است، اما هیچ حمایتی نمی‌شود و خلأهای قانونی در برخورد با این حرفه وجود دارد.

رحمتی در ادامه افزود: در نشست‌های قبلی به هویت فرهنگی و اجتماعی مهر اشاره کرده‌ایم. بنابراین باید بر این موضوع متمرکز شویم که هویت فرهنگی و اجتماعی مهر باید بیشتر از گذشته به چشم بیاید.

وی تأکید کرد که خانواده مهر خود را از حوزه فرهنگی جبهه انقلاب و حوزه هنری جدا نمی‌داند بنابراین دست در دست هم بودن باید بیش از گذشته به چشم بیاید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فارس در جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۲۰ شهید تقدیم کرده است، افزود: نصرت الهی وقتی شامل حال کسی می‌شود که فرد نهایت تلاش خود را انجام داده باشد و احساس می‌کنم همه مدیران استان‌ها همه توان خود را پای کار گذاشته‌اند.