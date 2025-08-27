به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزشی ویژه قضات موضوع بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پنجم و ششم شهریورماه در سالن جلسات سازمان امور مالیاتی کشور برگزار میشود.
بر اساس بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، یکی از اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی باید از میان قضات بازنشسته یا شاغل معرفیشده توسط قوه قضائیه باشد. حضور این قضات در هیأتهای حل اختلاف به منظور تقویت جنبههای حقوقی و بیطرفی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی پیشبینی شده است.
این دوره آموزشی که برای نخستین بار در سطح کشور و در منطقه یک (شهر و استان تهران) برگزار میگردد، با هدف ارتقای دانش تخصصی قضات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مالیاتی طراحی شده است.
در این دوره، مباحث مرتبط با فرآیندهای دادرسی مالیاتی، چالشها و رویههای قانونی بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آخرین اصلاحات و دستورالعملهای اجرایی در حوزه مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است برگزاری این دوره آموزشی با همت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی و مرکز دادرسی مالیاتی در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تقویت کارآمدی نظام حل اختلافات مالیاتی و ارتقای کیفیت دادرسیهای مالیاتی انجام میشود و به عنوان الگویی برای سایر مناطق کشور نیز قابل توسعه خواهد بود.
نظر شما