۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در مهدیشهر افتتاح می‌شود

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر از افتتاح ۹۰ پروژه عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: برای بهره‌برداری این طرح‌ها یک هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع هفته دولت به میزبانی فرمانداری مهدی‌شهر بابیان اینکه طی هفته دولت ۹۰ پروژه در سطح شهرستان افتتاح می‌شود، ابراز داشت: این طرح‌ها خدمتی دیگر به مردم افزوده و باعث افزایش رضایت عمومی شهروندان می‌شود.

وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این طرح‌ها اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان صرف شده است، افزود: این طرح‌ها بهبود وضعیت اشتغال، ارتقا معیشت و تسهیل امور مردم را در پی خواهد داشت.

فرماندار مهدی‌شهر بابیان اینکه از این تعداد ۷۹ پروژه عمرانی است، ابراز داشت: برای افتتاح این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۲۰۳ میلیارد تومان صرف شده است.

خداداد با بیان اینکه ۱۱ پروژه سرمایه‌گذاری در مهدی‌شهر به بهره برداری می‌رسد، تصریح کرد: برای این طرح‌ها نیز با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان منظور شده است.

وی افزود: ۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان و دو پروژه سرمایه‌گذاری با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان نیز کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار مهدی‌شهر اضافه کرد: مجموعاً ۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰۸ میلیارد تومان آغاز عملیات اجرایی یا کلنگ زنی آنها انجام خواهد شد.

