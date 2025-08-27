۱۰۰ دانش آموز استثنایی کردستان متقاضی جهش تحصیلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی عصر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در فرایند ارزیابی جهش تحصیلی ۱۰۹ دانشآموز دوره ابتدایی تقاضای جهش تحصیلی داشتند.
وی افزود: دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی حد نصاب لازم در آزمون هوش و بررسی روانشناختی صلاحیت شرکت در آزمون ارتقای پایه بالاتر را کسب کردند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان بیان کرد: سه پایگاه تخصصی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی در شهرستانهای سنندج، سقز و دیواندره برای اجرای برنامه جهش فعال بودند.
خانی تصریح کرد: دانش آموزان متقاضی اگر نمره قبولی را کسب کنند یک پایه تحصیلی را گذرانده و به پایه بالاتر خواهند رفت.
خانی گفت: ارزیابی دانشآموزان متقاضی جهش از پایههای دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به ششم و جهش برای بار دوم با رعایت شرایط و مشروط به رأی کمیسیون خاص (منطقه) وسایر مقررات مربوطه است.
وی افزود: امیدوارم والدین با در نظر گرفتن تأثیرات ذهنی و روانی جهش تحصیلی بر رشد و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان بیان کرد: در این برنامه به دانش آموزان اجازه داده میشود با رعایت اصل مساوات در آموزش و با توجه به استعداد خود برنامههای درسی و آموزشی را با سرعت بیشتر از معمول در سنین پایینتر طی کنند.
وی در ادامه با اشاره به آمارشرکت کنندگان در آزمون جهش تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ گفت: ۱۲۷ نفر دانش آموز متقاضی جهش در آزمون هوش شرکت کردند.
