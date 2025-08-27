باند ۴ نفره سرقت در الیگودرز منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی در سطح شهر الیگودرز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و کار تلاش شبانه‌روزی چهار نفر اعضای باند سارقان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۳ فقره سرقت لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی با همدستی یک مال‌خر اعتراف و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به سارقان که اعمال مجرمانه آنها از دید پلیس‌مخفی نخواهد ماند، از مردم عزیز خواست، هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.