به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی با اشاره به قرعهکشی پایانی بیش از ۳ هزار مشترک که موفق به کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز شدهاند، اظهار کرد: مشترکان به قید قرعه انتخاب و از تجهیزات و تسهیلات جایگزینی لوازم گازسوز راندمان بالا به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان برخوردار میشوند.
وی با قدردانی از مشارکت گسترده مردم در اجرای این طرح ملی افزود: مشترکانی که در زمستان پارسال در این پویش حضور داشتند و تاکنون اطلاعات خود را در سامانه تکمیل نکردهاند، تا ساعت ۲۴ روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند دادههای خود را برای حضور در قرعهکشی پایانی بهروزرسانی کنند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: آئین پایانی و اختتامیه رسمی پویش نیز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ارشد ملی و استانی، نمایندگان شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از برگزیدگان در تهران برگزار میشود. افزون بر این، در این آئین تفاهمنامه همکاری مشترک میان دو شرکت به امضا میرسد.
پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت بهینهسازی مصرف منابع انرژی، ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و افزایش بهرهوری اجرا شده است. طبق گزارش تیم علوم شناختی و هوش مصنوعی دانشگاه تهران، مشارکت خانوارها در این طرح تاکنون کاهش قابلتوجهی در مصرف گاز طبیعی کشور به همراه داشته است.
پیش از این و در سه مرحله قرعهکشی، به بیش از ۱۵۰۰ مشترک تجهیزات راندمان بالا شامل بخاری و پکیج با بازدهی A، همچنین تسهیلات ارتقای موتورخانه اهدا شده است. آئین پایانی قرار بود ۲۷ خرداد برگزار شود که بهدلیل شرایط ویژه ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به تعویق افتاد.
