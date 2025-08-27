شناسایی مهمترین دغدغه های پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، بازرس ویژه فرمانداری ویژه کرج به همراه اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان البرز، در راستای بررسی موانع خدمتی و مشکلات پرستاران در مراکز درمانی استان، از چندین بیمارستان به صورت سرزده بازدید کردند.
در این بازدید، مهمترین چالشها و دغدغههای کادر پرستاری، شناسایی و مطرح شد.
- اضافهکاریهای سنگین و اجباری پرستاران
- نبود مهدکودک در مراکز درمانی و عدم برنامهریزی برای ایجاد آن
- کمبود تهویه و سیستم سرمایش استاندارد در برخی بخشها
- استفاده از پاویونها بهعنوان انبار و شرایط نامطلوب محل استراحت کادر درمان
- تأخیر در پرداخت معوقات تعرفهها و مطالبات پرستاران
- نبود شرکتهای خصوصی آمبولانس و استفاده از پرستاران در شیفت بهعنوان همراه اعزام
- عدم شفافیت در پرداختها و عدم ارائه فیش بابت پرداختی و بیتوجهی و عدم پیگیری مالیاتهای سنگین تحمیلشده
- برخورد نامناسب با پیشنهادات و انتقادات پرسنل
- ضعف در کیفیت تغذیه و سرویسهای ایاب و ذهاب
- نسبت بسیار پایین پرستار به تخت (در برخی بخشها این نسبت به کمتر از ۰.۷ رسیده است)
- گزارش رفتارهای خارج از شأن برخی مدیران و افزایش ترک خدمت پرسنل
علاوه بر این موارد، اعتراضات شدید به نداشتن امنیت جانی پرستاران به دلیل نبود نیروی انتظامی مستقر در برخی بیمارستانها و بروز موارد مکرر خشونت علیه پرستاران ارائه شد.
در برخی موارد، همکاران پرستار که مورد تهاجم و ضرب و شتم همراهان بیماران قرار گرفته بودند، با بازداشتهای طولانی مواجه شده و پیگیری قضائی مؤثری از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی صورت نگرفته است.
همچنین در یکی از بیمارستانها، که در سال جاری به دنبال فرار یک متهم از بخش، چند تن از پرستاران بازداشت و برای آنان پرونده قضائی تشکیل شده است؛ با گذشت چندین ماه از این حادثه، بخش مورد نظر همچنان فاقد نگهبانی و سیستم حفاظتی و درب استاندارد است.
از دیگر موارد مطرحشده میتوان به اجبار بیماران به تهیه ملحفه و سایر ملزومات توسط همراهان، کمبود تجهیزات پزشکی و وسایل مورد نیاز، تأخیر پنج ماهه در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و مهمتر از همه حذف احتساب تعطیلی پنجشنبهها برای پرستاران اشاره کرد.
اعضای سازمان نظام پرستاری البرز در پایان این بازدید، با تأکید بر لزوم ورود فوری مسئولین استانی و دانشگاه علوم پزشکی به این مشکلات را خواستار شدند. در ضمن کادر درمان بیمارستانها هشدار دادند که تداوم این روند میتواند منجر به افزایش نارضایتی، ترک خدمت کادر پرستاری و بروز بحرانهای گستردهتر در نظام سلامت استان شود.
