پرستاران در تعطیلات غیر منتظره باید اضافه کاری بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جمالیان افزود: در سال ۱۴۰۴ با چند اتفاق روبه‌رو بودیم، یکی تعطیلی پنجشنبه‌ها و یکی هم تعطیلی‌های زیادی که به دلیل ناترازی‌های انرژی، آلودگی هوا و…، رخ داد. هر چند مشاغل خدمت رسان باید در محل کار حضور داشته باشند.

وی گفت: برداشت دولت از این تعطیلی‌ها به این صورت است که کارکنان به‌صورت دورکاری کار را انجام می‌دهند اما بسیاری از مشاغل خدمت رسان مانند پرستاران، دورکاری ندارند و باید حتماً در محل کار حاضر شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پرستاران مجبورند در روزهای پنجشنبه و روزهایی که به علت آلودگی هوا یا ناترازی انرژی تعطیل می‌شوند نیز سر کار بیایند اما در آئین نامه‌های تعطیلات وضعیت اینگونه مشاغل دیده نشده است در حالی که باید روزهای تعطیل از ساعات کاری پرستاران کم شود تا انگیزه آنها کم نشود این به‌نوعی حق‌الناس است و به پرستاران ظلم می‌شود.

وی افزود: پرستاری جزو مشاغل سخت است و درآمد پرستاران نیز پایین است. اگر قرار است پرستار و کادر درمان را در روز تعطیل سرکار بکشانیم و از امتیازاتی که برای دیگر مشاغل فراهم می‌شود، محروم کنیم، حداقل باید حق او را پرداخت کنیم.

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: متأسفانه امروز شاهدیم که حق پرستاران و گروه‌های خدمت رسان از بین رفته و باعث نارضایتی شدیدی بین همکاران گروه پرستاری شده است.

جمالیان افزود: ابلاغیه تعطیلات را وزارت کشور صادر کرده است البته وزارت بهداشت بعد از گذشت پنج ماه از شروع سال ابلاغیه‌ای صادر کرده و به این موضوع و حقوق پرستاران تاکید کرده بود، هر چند پرستارانی که در این مدت در این شرایط سر کار آمده بودند، باعث بازتاب منفی شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع بنده به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مکاتباتی را با وزارت کشور انجام دادم و حتماً این موضوع را پیگیری می‌کنیم که این حقوق پرستاران برگردد.

رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگر عقلانی به این موضوع نگاه کنیم این اتفاق باید بیافتد و ساعت کاری پرستاران با توجه به تعطیلات کم شود. نمی‌توانیم برای برخی مشاغل که اکثریت را تشکیل می‌دهند، برخی امتیازها را در نظر بگیریم و با تغییر کلماتی مانند دورکاری آن را موجه کنیم و کسی که سر کار می‌آید و خدمت می‌کند را از آن حقوق محروم می‌کنیم.

جمالیان افزود: ذات مشاغل خدمت رسان به این صورت است که باید حضور داشته باشند. کشور هم به این مشاغل نیاز دارد. صاحبان این مشاغل هم همیشه ثابت کردند که برای رفاه همنوعان و هموطنان خود فداکاری می‌کنند، این کوچک‌ترین وظیفه دولت است که آن را جبران کند.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم حقوق پرستار را افزایش دهیم، دولت هم این موضوع را بارها اعلام کرده است، اما در این موضوع جبران خدمات پرستاران کمترین کار است و جزو حقوق پرستاران است. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور کامل در جریان مشکلات پرستاران و سایر مشاغل خدمت رسان است، احتمالاً با این موضوع موافقت شود.

جمالیان تاکید کرد: برای احقاق حق پرستاران نامه‌ای به معاون وزیر کشور نوشتم و به عنوان رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد و امیدوارم به نتیجه برسیم.