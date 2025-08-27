همراهی دریابانی با شیلات باعث امنیت صیادان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی امنیت دریانوردی که در مرزبانی استان برگزار شد، گفت: منابع آبزیان از ذخایر خدادادی در دریا باید همواره به صورت صحیح و اصولی استفاده گردد

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: تعامل، همکاری دریابانان با شیلات استان باعث ساماندهی و امنیت صیادان و نیز برخورد قانونی با صیدهای غیرمجاز شده است.

وی گفت: با تلاش همه همکاران در شیلات و اداره بندر و تعامل مرزبانی استان تعدادی از شناوران فاقد هویت شناسایی و سازماندهی گردیده و امیدواریم مابقی شناوران بدون مجوز سازماندهی شد.