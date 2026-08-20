خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی برای رفاه حال شهروندان تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ جلالی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی توسط شهرداری تبریز، افزود: با اتمام محل شارژ اتوبوس های برقی تا پایان ماه جاری شاهد فعالیت فعالیت اتوبوس های برقی تازه خریداری شده در مسیر BRT خواهیم بود که هم از لحاظ کاهش آلودگی هوا، هم تمیزی اتوبوس و هم منظر شهری کمک بیشتری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز عنوان کرد: ۵۲۹ دستگاه اتوبوس که ۲۹۰ دستگاه در بخش خصوصی و ۲۳۹ دستگاه در بخش دولتی در حال فعالیت هستند و همچنین ۳۶ دستگاه مینی بوس و ۱۰ هزار ۷۰۰ دستگاه تاکسی در خدمات دهی به شهروندان تبریزی کمک حال این سازمان هستند.

جلالی با بیان اینکه ۵ هزار و ۳۷۱ دستکاه تاکسی فرسوده در سطح کلانشهر تبریز داریم و باید نوسازی شوند، افزود: از سال ۱۴۰۰ تا کنون یک هزار و ۷۵۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است.

وی با اشاره به میزان جابجا شده روزانه مسافر هم در بخش اتوبوس و هم تاکسی یادآور شد: روزانه ۳۷۰ هزار نفر با اتوبوس و ۸۸۰ هزار نفر با تاکسی در سطح شهر تبریز جابجا می شوند.

جلالی در خصوص اتوبوس های خریداری شده و همچنین ایستگاه ها سایبان، اذعان داشت: در دوره ششم شورا و مدیریت شهری از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۸۲ دستگاه اتوبوس خریداری و ۱۸۲ دستگاه بازسازی شده است و همچنین با هماهنگی مناطق دهگانه شهرداری تبریز جمعا ۹۰ ایستگاه سایبان احداث کردیم و ۳۴ ایستگاه دیگر در حال احداث داریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز با اشاره به فعالیت این سازمان در برنامه های فرهنگی و مناسبتی خاطرنشان کرد: برای سهولت رفت و آمد زائرین اربعین حسینی ۴۵ دستگاه اتوبوس به مرز مهران اعزام داشتیم.

وی با اشاره به ادغام شرکت واحد اتوبوسرانی، ترمینال و تاکسیرانی در قالب سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر اضافه کرد: اتوبوس های این سازمان در ۵۱ مسیر درون شهری، ۱۳ مسیر حومه و یک مسیر BRT به شهروندان گرامی خدمات دهی می دهند.

جلالی مدت زمان انتظار مسافر در مسیر BRT را ۴ دقیقه و سایر خطوط درون شهری را ۱۵ دقیقه و مسر های حومه را ۴۰ دقیقه اعلام کرد و عنوان داشت: در تلاش هستیم این زمان انتظار را در حد امکان کاهش دهیم تا شهروندان عزیز بدون داشتن دغدغه، رغبت بیشتری به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای شخصی داشته باشند.

وی با اشاره به تعداد نیروی انسانی شاغل در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر اذعان کرد: بدون لحاظ پیمانکاران حدود ۸۶۵ نفر مستقیما در این سازمان همکاری و مشغول به کار هستند و امسال در تلاش هستیم میزان رضایت شهروندان از این سازمان را از طریق خرید اتوبوس و تاکسی نو، بازسازی ناوگان فرسوده، آسفالت مسیر BRT، احداث سایبان و ایجاد نرده های حفاظ البته با همکاری معاونت عمران و مناطق دهگانه شهرداری افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز با بیان اینکه هر یک اتوبوس به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان خریداری می شود، درخواست کرد: چون بیشتر این مبلغ از محل عوارض شهروندان تبریزی هزینه می شود در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند و از کشیدن عکس و خاطره نویسی روی صندلی و بدنه آن خودداری کنند و در صورت مشاهده برخورد و یا به مسئولین اطلاع بدهند - با پرداخت به موقع حداقل ۶ هزار تومان برای مسیر BRT و ۸ هزار تومان برای سایر مسیرها، در تهیه اتوبوس های جدید این سازمان را یاری کنند - از نصب تراکت، اعلامیه و تبلیغات در ایستاه های اتوبوس خودداری کنند چرا که از طریق مراجع قانونی این موارد پیگیری خواهد شد.

جلالی در پایان این وعده را به شهروندان داد که در تلاش هستیم با موافقت شهردار و شورای اسلامی محترم چند دستگاه اتوبوس روباز برای تبریز گردی ایجاد کنیم تا شهروندان برای آشنایی بیشتر با شهر اولین ها و همچنین با انگیزه و جلوه بصری متفاوت تری در سطح شهر تبریز تردد کنند.