خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال ۱۳۶۴ بود که کار ساخت بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با ۱۶۰ تخت با همت خیریت و در زمینی به مساحت ۹۰ هزار متر مربع آغاز و در سال ۱۳۷۸ افتتاح شد.

این بیمارستان به نحوی هم اکنون به سه شهرستان کهگیلویه، لنده، چرام خدمات ارائه می‌دهد و حالا بعد از گذشت ۲۶ سال از ساخت، نیاز به بازسازی و مرمت دارد.

علاوه بر این موضوع، با افزایش جمعیت نیاز به بیمارستان جدید با امکات به روز نیز احساس می‌شد تا شهروندان این دیار برای درمان به سایر شهرستان‌ها و حتی استان‌های هم جوار مسافرت نکنند که با پیگیری‌هایی و مطالبه گری رسانه‌ها این موضوع در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

بعد از پرداختن رسانه‌ها به موضوع ساخت بیمارستان جدید، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر از پیگیری برای ساخت این مرکز درمانی دادند.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نیز نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی خبر از اخذ مجوز بیمارستان ۲۴۵ تخت خوابی دهدشت داد و گفته بود این مرکز قرار است با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت ساخته شود.

این تصمیم بعد از سفر رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به شهر دهدشت در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

مصوبه دولت در خصوص احداث بیمارستان در دهدشت را می‌پذیرم



میرهاشم موسوی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه مصوبه دولت در خصوص احداث بیمارستان در شهر دهدشت را می‌پذیریم، گفت: با مشارکت وزارت بهداشت بیمارستان جدیدی در دهدشت خواهیم ساخت البته منوط به اینکه دانشگاه علوم پزشکی تأمین نیروی کادر درمان و پزشکی بیمارستان را تضمین دهد.

کلنگ زنی بیمارستان دهدشت در سفر دوم هیئت دولت به استان

سید علی احمد زاده استاندار اسبق کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اینکه گره احداث بیمارستان جدید دهدشت نزد تأمین اجتماعی بود که با ساخت بیمارستان موافقت شد، گفت: اکنون که گره کار باز شده و امکان توسعه و ساخت فراهم آمد این طرح هم قطعاً در سفر دور دوم هیأت دولت وارد فاز اجرایی یا کلنگ‌زنی می‌شود.

مخالفت تأمین اجتماعی با ساخت این بیمارستان

بعد از وعده‌های سازمان تأمین اجتماعی برای ساخت این بیمارستان، طولی نشکید که این سازمان مخالفت خود را برای مشارکت ۷۰ به ۳۰ با وزارت بهداشت اعلام کرد.

بعد از این مخالفت با پیگیری‌ها و نشست‌هایی بین سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و مسئولان کهگیلویه و بویراحمد ساخت این بیمارستان به صورت مشارکت ۵۰ به ۵۰ در دستور کار قرار گرفت و حتی روز کلنگ زنی مشخص شد.

لغو کلنگ زنی بیمارستان در دقیقه ۹۰

این بیمارستان که قرار بود در ۱۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ با حضور معاون وزیر بهداشت در دهدشت کلنگ زنی شود اما در دقیقه ۹۰ کنسل شد و دیگر حرفی از این بیمارستان بر زبان‌ها جاری نشد.

بیمارستان دهدشت به قطعیت به نتیجه نمی‌رسد

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه احداث بیمارستان دهدشت به هیچ وجه به نتیجه نخواهد رسید، گفت: دو سال است که فقط دنبال تعیین زمین این بیمارستان هستیم و زمینی که اکنون مد نظر است، به طور قطع کارشناسان وزارت بهداشت آن را تأیید نخواهند کرد.

حجت الاسلام سید محمد موحد با خطاب قرار دادن استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: خواهش می‌کنم با جدیت وارد شوید، اگر واقعاً قرار است برای بیمارستان دهدشت فکری شود، باید از این مسیر غلط فعلی خارج شد زیرا زمین‌های بهتری قطعاً وجود دارد.

وضعیت بیمارستان دهدشت مطلوب نیست

کهگیلویه با انتقاد از تصمیمات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمارستان دهدشت آن را در آستانه سکته توصیف کرد.

مهرداد رزمخواه با اشاره به روند فرسایشی احداث بیمارستان دولتی جدید اظهار کرد: بر اساس برآوردها ۱۲ سال طول خواهد کشید تا یک بیمارستان به بهره‌برداری برسد؛ در حالی که وضعیت فعلی درمانی شهرستان تاب چنین انتظاری را ندارد.

وی با انتقاد از تصمیمات گذشته در خصوص مکان‌یابی بیمارستان دوم گفت: زمینی که پیش‌تر برای بیمارستان دوم تعیین شده بود، با هزینه‌کرد نادرست و مسیر غیرمنطقی همراه بود؛ مسیری که قطعاً به نتیجه نخواهد رسید و فاقد منطق کارشناسی بود.

رئیس بهداشت و درمان کهگیلویه افزود: زمین دوم نیازمند همت مضاعف و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌هاست و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به پیشبرد این پروژه نیست.

وی تأکید کرد: تا زمان راه‌اندازی بیمارستان دوم، بهسازی بیمارستان فعلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید تأمین اعتبار آن در اولویت قرار گیرد.

رزم خواه خواستار برداشتن گام‌های اساسی برای نجات زیرساخت درمانی شهرستان شد.

کلنگ زنی بیمارستان جدید دهدشت معطل زمین

فرماندار کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جانمایی بیمارستان جدید دهدشت در گذشته اشتباه بوده است، گفت: پیگیری‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که فقط ساخت این بیمارستان معطل زمین است.

سید ایرج کاظمی جو اظهار کرد: جانمایی این بیمارستان باید به نحوی باشد که با بیمارستان فعلی فاصله داشته و مشکلی ایجاد نکند.

وی اضافه کرد: پیگیر هستیم که مجدد نشستی با معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای وضعیت ساخت این بیمارستان برگزار کنیم.

گفتنی است شهر ۲۵۰ هزار نفری دهدشت و بخش‌های پر جمعیت قلعه رئیسی و دشموک کهگیلویه و دو شهرستان چرام و لنده نیز از خدمات این بیمارستان بهره مند هستند که باید دید با این وعده‌ها ساخت این مرکز درمانی به نتیجه می‌رسد.