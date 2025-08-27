شناسایی ۴۵ هزار تخلف رانندگی توسط بازرسان نامحسوس در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شهنوازی رئیس اداره نظارت و سازماندهی بازرسان نامحسوس پلیس راهور فراجا، در این خصوص گفت: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت قانونی تبصره ۳ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، با مشارکت حدود ۷ هزار بازرس کنترل نامحسوس ترافیک در طول مأموریت ترافیکی اربعین حسینی (ع)، بیش از ۴۵ هزار تخلف رانندگی توسط داوطلبان مورد وثوق در سطح کشور شناسایی و از طریق برنامه کاربردی ثبت و به پلیس راهور گزارش شد که بیش از ۹۵ درصد این موارد پس از بررسی و تأیید پلیس، به‌صورت پیامک به رانندگان متخلف ابلاغ شد.

رئیس اداره نظارت و سازماندهی بازرسان نامحسوس پلیس راهور ادامه داد: در مردادماه سال جاری نیز بیش از ۸۳ هزار تخلف رانندگی با همکاری و مشارکت بازرسان قانونمند، گزارش و در سامانه به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده نقش اثرگذار و مشارکت مؤثر این نیروها در کاهش تخلفات رانندگی و مدیریت ترافیک است.

به گفته سرهنگ شهنوازی، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ۷۵ درصد گزارش‌های ثبت‌شده مربوط به تخلفات درون‌شهری است که بیانگر اهمیت نظارت و کنترل جدی‌تر بر ترددهای شهری است.

وی افزود: از مجموع تخلفات گزارش شده در مرداد ماه، بیش از ۳۰ هزار تخلف تنها در شهر تهران توسط بازرسان نامحسوس به ثبت رسیده است.

رئیس اداره نظارت و سازماندهی بازرسان نامحسوس پلیس راهور درباره ماهیت تخلفات گفت: بیشترین فراوانی تخلفات گزارش‌شده مربوط به حرکت به طور مارپیچ، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع، توقف در محل ایستادن ممنوع، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، توقف دوبله در معابر و عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط رانندگان و سرنشینان است؛ تخلفاتی که سهم بالایی در شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، انضباط شهری و همچنین شدت و وقوع تصادفات دارند.



سرهنگ شهنوازی در پایان با قدردانی از همکاری هموطنان قانونمند تأکید کرد: حضور و مشارکت شهروندان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام به حقوق سایر کاربران ترافیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش تخلفات دارد. پلیس راهور همواره از مشارکت مسئولانه و گزارش‌های مردمی استقبال می‌کند و این همراهی می‌تواند ضامن سفری ایمن برای همگان و عاملی مهم در کاهش تصادفات باشد.