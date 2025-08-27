به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها عصر امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: امیدوار هستیم در دولت وفاق ملی بتوانیم منشأ آثار خوب در دوران مسئولیت خود برای مردم شریف ایران باشیم.
وی در تشریح عملکرد این سازمان عنوان کرد: اصلاح نظام یارانهای در کشور ما یکی از اصلاحات مهمی است که در نظام اقتصادی کشور دنبال شده و طبیعتاً باید دنبال شود. اگر ما اصلاح نظام بودجهای، بانکی، نظام مالیاتی، توزیع کالا و موضوعاتی از این دست را دنبال میکنیم بدون تردید از این جهت است که از موضوعات مهم اقتصاد کشور ما است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها بیان کرد: ساز و کار اجرایی ما در سازمان هدفمندسازی باید در راستای تحقق رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی باشد. ما چند برابر رایانه آشکار در اقتصاد یارانه پنهان پرداخت میکنیم. به عنوان مثال بنزین یک قسمت تمام شدهای برای دولت دارد که اگر به قیمت خود آن بفروشد منافع میشود اما اگر به قیمت یارانه بفروشد، نفع از بین میرود و این عدد تفاوت، میشود یارانه پنهان که برای بسیاری از کالاها وجود دارد.
نوروزی بیان کرد: اگر به اقتصاد کشور، یارانه پنهان اضافه شود چیزی فراتر از بودجه عمومی دولت، یارانه پرداخت میشود. ۱۰۴۶ همت معادل ۲۱ درصد از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ فقط به عنوان مصارف یارانهای هزینه میشود. حجم یارانه در کشور بسیار گسترده است و لازم است متدهای روز و تجارب دنیا و تجارب خود را کنار هم بگذاریم و نظام یارانهای کشور را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی افزود: از فواید برگزاری این جلسات کمک گرفتن از اهالی رسانه برای انتقال اهمیت موضوع به جامعه است. به عنوان مثال اینکه دهکی حذف شود یا جامعه آماری یارانه بگیران کاهش پیدا کند به معنای آن است که عدالت اقتصادی محقق شود. حجم یارانهها در اقتصاد عدد قابل توجهی است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: در ماده ۱۵ قانون هدفمندی یارانهها مورد تاکید قرار گرفته سازمانی شکل بگیرد تا قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرایی کند. این سازمان هدفمندسازی به موجب همین قانون رساله داشت و دارد که قیمت حاملهای انرژی اعم از نفت و گاز، گازوئیل و حتی برق را اصلاح کند و قیمت آنها را به قیمت تمام شده آنها نزدیک کند و برساند و عایدی آن تا ۵۰ درصد به یارانه نقدی تبدیل و در پوششهای بیمهای و اشتغال و سایر موارد هزینه شود و ۳۰ درصد آن در اختیار تولید و حمایت از تولید قرار گیرد.
نوروزی ادامه داد: آن زمان گفته شد ۲۰ درصد هم به بودجه عمومی دولت از این راه کمک شود. این نسبتها در قانون بود و متأسفانه در قانون قیمتهای حامل انرژی فقط در یک سال تغییر کرد و در سالهای بعد ثابت ماند که اصلاح قیمت را منتفی کرد و منابع تأمین نمیشد و اعداد مورد انتظار تأمین نشد. ناترازی در منابع و مصارف که محصول عدم اجرای اصلاح قیمتها بود عملکرد این سازمان را محدود کرد چرا که اجازه داده نشده که منابع ما ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در حوزه مصارف نیز نتوانستیم کاهش داشته باشیم. در کشوری که ۹۰ درصد جامعه یارانه بگیر نقدی است امکان تصمیم گیری مستقیم برای سازمان وجود ندارد. نمیشود خرید تضمینی گندم را انجام نداد یا دارو را تأمین نکرد و همه این مصارف اجتناب ناپذیر هستند و علی رغم همه محدودیتها در پنج ماه گذشته قریب به ۵۰ درصد تأمین منابع شده است. تأمین منابع از شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بوده که ۱۴۶ همت از فروش این فرآورده بوده است. ۳۷۰ همت باید از گاز برای فروش گاز باید تأمین میشد و ۲۶۴ همت نیز از صادرات فرآوردههای نفتی باید تأمین شود و ۷۱ همت هم برای فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها که ظرف یکسال باید وصول میشد و ۷۰ درصد وصول منافع داشتیم.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها ادامه داد: اولین ریالی که به دست ما میرسد باید یارانه نقدی، مستمری و پرداختی به شرکت ملی نفت پرداخت کنیم. در سال حدود ۸۵ همت باید صرف تأمین یارانه دارو و شیرخشک شود و هیچکدام از یارانهها را نمیتوان پرداخت نکرد. ۳۰ درصد از منابع ما محقق نمیشود علی رغم همه اینها خود سازمان نیز بودجه نیاز دارد و تا به امروز، ۱۳۲ همت یارانه نقدی پرداخت شده است و ۴۱ همت مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت شده و برای دارو و شیرخشک نیز تا به امروز، ۲۸ و نیم همت پرداختی داشتیم در حالی که یارانه دارو باید ۳۵ بود.
نوروزی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور در این زمینه بسیار به ما کمک کردند که اگر این کمک نبود شاید ما نمیتوانستیم یارانه دارو را تأمین کنیم. در خصوص گندم نیز تا به امروز کل گندم خریداری شده تا صبح روز گذشته، ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تن بوده است و عددی که باید پرداخت میشد ۱۵۷/۷ همت بود و تقریباً ۱۵۱ همت آن معادل ۹۵ درصد آن به دی نفع نهایی پرداخت شده است که امر بیسابقه ای بوده است.
پرداخت ۹۵ درصدی مطالبات گندمکاران و دلایل تأخیر
نوروزی با اشاره به اینکه حدود ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران مربوط به فروردین تا ۳ شهریور ماه پرداخت شده است، گفت: "از مجموع ۱۵۷ همت مطالبات، ۱۵۰ همت پرداخت شده است. آخرین پرداخت نیز شامل ۱۳.۸ همت بود که امروز (۳ شهریور) به حساب بانک کشاورزی واریز شد تا این بانک بر اساس لیست خرید گندم، مبالغ را به حساب کشاورزان واریز کند.
وی در خصوص علت باقی ماندن ۵ درصد از مطالبات توضیح داد: ۵ درصد باقیمانده نیز قابل پرداخت بود، اما به دلیل ممنوعیت پرداخت بیمه از منابع هدفمندی، این بخش هنوز تسویه نشده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در ادامه به تشریح ساختار منابع مالی سازمان پرداخت و اظهار داشت: کل منابع لازم برای پوشش مصارف سازمان هدفمندی یارانهها ۱۴۶ همت است.
وی افزود: از این میزان، ۸۴۶ همت باید از طریق وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن تأمین شود. همچنین، ۲۰۰ همت نیز از محل بودجه عمومی دولت و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان کمک زیان شرکت هدفمندی یارانهها تأمین و در اختیار ما قرار میگیرد.
پرداخت منظم یارانهها و تعهدات جاری
نوروزی با تأکید بر پرداخت منظم یارانهها گفت: یارانه نقدی و معیشتی به مبلغ ۱۳۲.۳ همت در پنج تا شش ماه اخیر بدون حتی یک ساعت تأخیر پرداخت شده و در برخی موارد حتی یک یا دو روز زودتر از موعد به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
وی افزود: ۴۱ همت نیز برای یارانه مستمری دو جامعه تحت پوشش (کمیته امداد و بهزیستی) پرداخت شده است که ۱۰۰ درصد تعهدات در این زمینه انجام شده است. همچنین، حدود ۹۶ درصد از اعتبارات مربوط به حوزه دارو نیز پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در خصوص پرداخت به شرکت فروش و پخش فرآوردههای نفتی نیز تصریح کرد: مبلغ ۵۸ همت ماهانه برای جلوگیری از بروز چالش در ناوگان حمل فرآورده کشور، تا پایان مرداد ماه ریال به ریال پرداخت شده و هیچ بدهی به این شرکت وجود ندارد.
حذف یارانههای دهکهای بالای درآمدی و نقش وزارت رفاه
وی در خصوص حذف یارانههای دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی که در قانون بودجه تکلیف شده است، توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد مسئول اجرای این تکلیف قانونی تعیین شده است.
نوروزی با بیان اینکه تا پایان تیر ماه، حدود ۱۸ تا ۱۸.۵ میلیون نفر در سه دهک بالای درآمدی یارانه دریافت میکردند، گفت: در حال حاضر، دهک دهم عملاً از جامعه یارانهبگیران حذف شده است. البته ممکن است موارد استثنایی مانند بیماران صعبالعلاج وجود داشته باشد که با توجه به شرایط خاص، مورد بررسی قرار میگیرند.
وی افزود: سازمان هدفمندی یارانهها تمامی پایگاههای اطلاعاتی، اعداد و ارقام، و نیروی کارشناسی خود را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده و همکاری کاملی با این وزارتخانه دارد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها تأکید کرد: پرداخت یارانهها توسط این سازمان بر اساس لیستی است که وزارت رفاه ارائه میدهد. هر لیستی که به ما داده شود، پرداخت را انجام میدهیم.
وی از رسانهها درخواست کرد که سوالات خود در زمینه حذف یارانهها را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کنند تا از یک منبع واحد اطلاعات دقیق و یکسان به جامعه ارائه شود و از ورود به جزئیات توسط سایر نهادها و ایجاد عدم تطابق جلوگیری شود. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در پایان بر ضرورت رعایت قانون بودجه و اطلاعرسانی صحیح به جامعه تأکید کرد.
