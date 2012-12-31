دریافت 72 درصد نقدینگی اعتبارات حقوق و مزایای کارمندان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به ویژگی‌های بودجه سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: ادامه فشار و تحریم‌ها علیه ایران، رکود اقتصاد جهانی و عدم افزایش قیمت جهانی انرژی از ویژگی‌های بودجه سال 92 است.

وی به بیان برخی از راهبردهای مهم برای بودجه سال 92 نیز اشاره کرد و بیان داشت: تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از ارتقای سرمایه انسانی کارآمد و اهتمام به انضباط مالی از جمله راهبردهای مهم در این راستا است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر از ابلاغ 446 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی تملک دارایی به استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: از این میزان اعتبار ابلاغی 149 میلیارد تومان نقدینگی داریم و 13 میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده است.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص 16 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار در بخش اعتبارات خشکسالی و مدیریت بحران به استان بوشهر، تصریح کرد: اعتبارات مذکور در بخش‌های مختلف توزیع شده است.

زارعی به بخش‌های مختلف توزیع این اعتبارات اشاره کرد و عنوان داشت: هشت میلیارد و 600 میلیون تومان به آب و فاضلاب شهری، پنج میلیارد و 700 میلیون تومان به آب و فاضلاب روستایی و دو میلیارد تومان به شرکت آب منطقه‌ای اختصاص یافته است.

وی از توزیع اعتبارات هزینه‌ای در دو بخش حقوق و مزایا و سایر اشاره کرد و ادامه داد: در بخش حقوق و مزایا تاکنون 72 درصد نقدینگی از خزانه دریافت کردیم و در بخش سایر نیز 54 درصد اختصاص یافته است.