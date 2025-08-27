۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوشهر به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۹ سایت تلفن همراه با تکنولوژی نسل چهارم (4G) در شهرستان‌های دشتستان، جم، دشتی، دیر و گناوه به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان دارد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: ۱۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان از محل طرح خدمات اجباری روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۲ طرح از محل منابع شرکت ارتباطات زیرساخت با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان و ۶۵ طرح با اعتباری بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان از منابع مخابرات منطقه بوشهر است.

سملیان در پایان اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۹۹.۷ درصد از ۴۰۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تحت پوشش خدمات ارتباطی (صوت) هستند، که از این تعداد، ۹۸ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.