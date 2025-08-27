توسعه خدمات الکترونیک گامی مؤثر در راستای تسهیل امور هویتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوکار عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: از مهمترین گام‌های اجرای در این اداره طرح صدور الکترونیکی گواهی ولادت و گواهی انحصار وراثت، راه‌اندازی مرکز تجمیع چاپ شناسنامه مکانیزه، ایجاد مرکز رصد جمعیت و تکمیل پایگاه اطلاعات خانواده از طریق پروژه سببی و نسبی است.

وی تصریح کرد: ثبت‌احوال کردستان خدمت‌رسانی بر مبنای دقت، سرعت و هوشمندی را رویکرد خود قرار داده تا با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، رضایت‌مندی شهروندان را در حوزه خدمات هویتی افزایش دهد.

جوکار بیان کرد: از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴، ۱۳ هزار و ۸۸۵ واقعه ازدواج در کردستان ثبت شده که سهم مناطق شهری ۱۱ هزار و ۵۶۶ مورد و مناطق روستایی ۲ هزار و ۳۱۹ مورد است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان تصریح کرد: بیشترین ازدواج مردان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و بیشترین ازدواج زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال رخ داده است و همچنین، میانگین سن ازدواج نخست مردان ۲۸.۴۳ سال و برای زنان ۲۴.۱۲ سال بوده است.

جوکار ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، ۶ هزار و ۴۰۰ واقعه طلاق ثبت شده که ۵ هزار و ۶۳۱ مورد آن در مناطق شهری و ۷۶۹ مورد در مناطق روستایی بوده است.

وی تصریح کرد: بیشترین طلاق مردان مربوط به گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال و بیشترین طلاق زنان در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال گزارش شده است و میانگین سن طلاق نخست مردان ۳۸.۶۴ سال و برای زنان ۳۴.۲۳ سال بوده است.

وی همچنین گفت: در این بازه زمانی ۲۰ هزار و ۲۷۲ واقعه ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۵۵۱ نوزاد پسر و ۹ هزار و ۷۲۱ نوزاد دختر هستند.

مدیرکل ثبت احوال کردستان خاطرنشان کرد: بیشترین ولادت ثبت شده مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله با سهم ۲۹ درصد بوده و میانگین سن مادران ۳۱.۳۳ سال و میانگین سن پدران ۳۵.۸۹ سال بوده است.

جوکار خاطرنشان کرد: در این مدت ۳۶۸ مورد دوقلو، ۱۹ مورد سه‌قلو و یک مورد چهارقلو در استان به ثبت رسیده و نام‌های «محمد» و «ماهلین» بیشترین فراوانی را میان نوزادان پسر و دختر داشته‌اند.

وی گفت: در این مدت همچنین ۹ هزار و۳۲۲ واقعه وفات در استان ثبت شده که ۵ هزار و ۲۲۱ مورد مرد و ۴ هزار و ۹۹ مورد زن بودند و میانگین سن فوت مردان ۶۵.۶۲ سال و برای زنان ۷۰.۷۹ سال بوده است.

جوکار عنوان کرد: در این مدت ۳۹ هزار و ۹۴ ثبت‌نام کارت هوشمند ملی انجام شده که از این تعداد، ۲۵ هزار و ۳۱۷ کارت صادر و ۲۷ هزار و ۷۳ کارت به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان کردستان بیان کرد: ۱۱۳ هزار و ۳۷۹ جلد شناسنامه طی یک‌سال اخیر در استان صادر شده و از این تعداد ۹۱ هزار و ۴۲۶ جلد برای افراد بالای ۱۵ سال و ۲۱ هزار و ۹۵۳ جلد برای افراد زیر ۱۵ سال صادر شده است.