۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

بمباران شدید شمال غزه از سوی رژیم صهیونیستی+ فیلم

بمباران شدید شمال غزه از سوی رژیم صهیونیستی+ فیلم

منابع فلسطینی از بمباران شدید مناطقی در شمال غزه از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات رژیم صهیونیستی به غزه همچنان ادامه دارد.

منابع خبری فیلمی از سلسله حملات سنگنین رژیم صهیونیستی به شمال غزه منتشر کردند.

همزمان منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که از بامداد امروز چهارشنبه تا این لحظه ۳۲ تن در حملات رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند که ۸ تن از آن‌ها در حین دریافت کمک شهید شده‌اند.

مدیر مجتمع پزشکی الشفاء در غزه نیز اعلام کرد: طی روزهای اخیر شاهد افزایش شهادت به دلیل گرسنگی تحمیلی در غزه هستیم. ما از اینکه به دلیل گرسنگی تحمیلی و سوء تغذیه، شمار شهدا به شکل گسترده افزایش یابد، نگران هستیم.

