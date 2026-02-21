کشف ۶ فقره سرقت اماکن خصوصی در هرسین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان هرسین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت و رسیدگی تخصصی به پرونده آغاز شد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی، موفق شدند ردپای یک سارق حرفه‌ای را در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی کرده و پس از هماهنگی‌های قضائی، وی را در عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.

در ادامه تحقیقات، متهم دستگیرشده در بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ارتکاب شش فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان هرسین اعتراف کرد و جزئیات اقدامات مجرمانه خود را تشریح نمود.

پس از اعترافات صریح متهم، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد و متهم با قرار مناسب روانه بازداشت شد.

پلیس ضمن تأکید بر تداوم برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، همکاری لازم را با پلیس برای ارتقای امنیت عمومی داشته باشند.