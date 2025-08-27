برپایی اجتماع «تجدید عهد با امام زمان(عج)» در مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حسین‌آبادی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محورهای نشست هماهنگی برنامه‌های نهم ربیع‌الاول، اظهار کرد: در این جلسه سه موضوع اصلی شامل تشکیل و ایفای نقش مجموعه‌های فعال در نهضت جهانی یاران امام زمان (عج)، ارائه گزارش برنامه‌های این مجموعه‌ها در ارتباط با نهم ربیع‌الاول و برنامه‌ریزی برای ویژه‌برنامه آستان مقدس مسجد جمکران در شب و روز نهم ربیع‌الاول مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم محوری شب نهم ربیع‌الاول در مسجد مقدس جمکران با عنوان اجتماع بزرگ تجدید عهد و پیمان با امام‌زمان (عج) و در قالب ویژه‌برنامه «لشکریان صاحب‌الزمان» برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مراسم از ساعت ۲۰:۴۵ با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز گنبد مسجد آغاز می‌شود و در ادامه زائران متن عهدنامه با حضرت ولی‌عصر (عج) را قرائت خواهند کرد.

حسین‌آبادی ادامه داد: پس از آن، رأس ساعت ۲۱ فریاد «لبیک یا مهدی» از صحن مسجد مقدس جمکران طنین‌انداز می‌شود و هم‌زمان در ماذنه‌های مساجد سراسر کشور نیز این شعار معنوی تکرار خواهد شد.

معاون فرهنگی آستان مقدس جمکران با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌ها تصریح کرد: قرائت دسته‌جمعی سرود جمهوری اسلامی ایران توسط زائران از جمله بخش‌های مهم این اجتماع خواهد بود که پیام آن پای‌کار بودن ملت ایران در نهضت جهانی امام مهدی (عج) است.

وی خاطرنشان کرد: در نشست اخیر تمامی مجموعه‌های فعال بر پیوستن به نهضت جهانی یاران حضرت مهدی (عج) تأکید داشتند و ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود، بر هماهنگی و گسترش اجتماعات «بیعت با امام‌زمان (عج)» در سطح کشور توافق کردند و به همین منظور این آئین‌ها علاوه بر مسجد مقدس جمکران، در استان‌های مختلف نیز به‌صورت گسترده برگزار خواهد شد.