  1. استانها
  2. خوزستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از دز و کارون برای نجات نخیلات

رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از دز و کارون برای نجات نخیلات

اهواز ـ عملیات رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای دز و کارون برای حمایت از نخیلات خرمشهر و آبادان و ارتقای کیفیت آب شرب شهرهای جنوبی استان خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رهاسازی از شامگاه سه شنبه شروع شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت تا علاوه بر تأمین نیاز آبی نخیلات، شرایط بهتری برای شرب شهروندان فراهم شود.

این اقدام بر اساس مصوبه نشست شورای کشاورزی استان و با هماهنگی کامل مسئولان آب و کشاورزی انجام می‌شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ضمن حمایت از کشاورزی منطقه، اثرات مثبت آن بر اکوسیستم و کیفیت آب شرب به حداکثر برسد.

رهاسازی آب از سدهای دز و کارون نمونه‌ای از مدیریت هوشمند منابع آبی و پاسخ سریع به نیازهای کشاورزی و زیست‌محیطی استان است و گامی مهم در تأمین منابع پایدار آب در جنوب خوزستان محسوب می‌شود.

کد خبر 6572565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها