رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از دز و کارون برای نجات نخیلات

به گزارش خبرنگار مهر، این رهاسازی از شامگاه سه شنبه شروع شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت تا علاوه بر تأمین نیاز آبی نخیلات، شرایط بهتری برای شرب شهروندان فراهم شود.

این اقدام بر اساس مصوبه نشست شورای کشاورزی استان و با هماهنگی کامل مسئولان آب و کشاورزی انجام می‌شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ضمن حمایت از کشاورزی منطقه، اثرات مثبت آن بر اکوسیستم و کیفیت آب شرب به حداکثر برسد.

رهاسازی آب از سدهای دز و کارون نمونه‌ای از مدیریت هوشمند منابع آبی و پاسخ سریع به نیازهای کشاورزی و زیست‌محیطی استان است و گامی مهم در تأمین منابع پایدار آب در جنوب خوزستان محسوب می‌شود.