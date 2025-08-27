افتتاح یا کلنگ زنی ۱۹۳ پروژه به مناسبت هفته دولت در شهرستان دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دزفول که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت، اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۱۸۱ پروژه در حوزه‌های مختلف در مناطق شهری و روستایی دزفول آماده افتتاح و بهره برداری است.

وی افزود: ۱۲ پروژه مختلف نیز در این ایام کلنگ زنی شده و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول عنوان کرد: طی مدت اخیر اقدامات و پروژه‌های ارزشمند و متعددی در حوزه آب و فاضلاب، ورزش، بهداشت و درمان، زیرساخت‌های گاز و برق، مخابرات و پایداری شبکه، فیبر نوری، راه، مسکن و آموزش پرورش اجرا شده و یا در دست اجرا است که همه این پروژه‌ها موجب توسعه بیش از پیش دزفول در زمینه‌های مختلف شده است.

خردمند با بیان اینکه در حوزه صنعت نیز اتفاقات خوبی در شهرستان دزفول رقم خورده است، تصریح کرد: از آنجایی که دزفول رفته رفته به قطب گردشگری منطقه تبدیل شده است لذا به همت بخش خصوصی و دولتی اقدامات خوبی در حوزه رونق و توسعه گردشگری و همچنین حفظ میراث فرهنگی صورت گرفته که جای قدردانی دارد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی که در راه خدمت رسانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گفت: همه ما باید باهم عهد و پیمان ببندیم که راه شهدایی که در مسیر خدمتگزاری به مردم و انقلاب اسلامی به شهادت رسیده اند را تداوم دهیم و به عنوان مسئول در نظام جمهوری اسلامی و خدمتگزار مردم به بهترین شکل به انجام وظیفه بپردازیم.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به وجود وحدت و همدلی ارزشمند میان تمام مدیران شهرستان، افزود: با وجود تمام مشکلاتی که در کشور حاکم است، به همت تلاش دسته جمعی و همگرایی مسئولان خدمات زیر بنایی بسیار خوبی در سطح شهرستان انجام شده که این امر مرهون تلاش‌های صادقانه و جهادی تمام مدیران دستگاه‌ها، شهرداران، بخشداران، دهیاران و همچنین حمایت‌های ارزشمند امام جمعه و نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی است.

خردمند با تأکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم صرفاً محدود به هفته دولت نیست، بیان کرد: همه مدیران و مسئولان دزفول در تمام ایام سال در تلاش هستند تا در جهت تحقق اهداف دولت گام بردارند که خوشبختانه در این زمینه تاکنون کارنامه موفق و مثبتی از خود به نمایش گذاشته اند و ما نیز با تمام توان در کنار مسئولان شهرستان هستیم و از هیچ حمایت و تلاشی جهت تحقق اهداف و توسعه و پیشرفت شهرستان دریغ نخواهیم کرد.

وی یادآور شد: طی ایام هفته دولت تلاش شده تا برخی از اقدامات شاخص که طی یکسال اخیر در حوزه‌های مختلف به سرانجام رسیده از طریق روابط عمومی فرمانداری دزفول به اطلاع عموم مردم رسانده شود که این اقدام از روز نخست هفته دولت در دستور کار قرار گرفته است تا مردم به این بهانه بتوانند گوشه‌ای از کارنامه خدمتگزاران خود را مشاهده کنند.