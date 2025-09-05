پایان انتظار۴۰ساله مردم برخی مناطق دزفول برای دریافت اسنادمالکیت منازل

علیرضا خردمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از پیگیری‌های صورت گرفته از سوی فرمانداری ویژه شهرستان، نماینده مردم دزفول در مجلس، رئیس اداره ثبت اسناد و رئیس اداره اوقاف به همراه دیگر مسئولان شهرستان، سرانجام مشکل دیرینه مردم مناطق کوی سعدی، بهمن و ذوالفقار دزفول در زمینه صدور سند مالکیت منازلشان برطرف شد.

وی افزود: این مشکل که بیش از ۴۰ سال ادامه داشت، طی مراسمی در اداره ثبت اسناد شهرستان و با حضور فرماندار و امام جمعه دزفول در فرآیند تحویل اسناد مربوطه به اداره اوقاف به سرانجام رسید.

فرماندار ویژه دزفول عنوان کرد: حل این موضوع حاصل جلسات متعدد از ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با دعوت فرمانداری دزفول و حضور مدیرکل اوقاف استان بود.

خردمند بیان کرد: بر اساس این پیگیری‌ها، اسناد مالکیت مربوط به پلاک ۱۵۴۴ بخش ۳ دزفول شامل بافت مسکونی شهری و اراضی کشاورزی که بخشی از آن‌ها موقوفه است و به اداره اوقاف تحویل شد و بدین ترتیب مشکل طولانی‌مدت شهروندان در خصوص اخذ سند مالکیت پایان یافت و این اقدام گامی مهم در جهت تثبیت مالکیت قانونی و امنیت حقوقی مردم دزفول به شمار می‌رود.